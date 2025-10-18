„РОМАНТИЧАРИ“ УБЕДЉИВИ У ЗАЈЕЧАРУ: Крушевљани закуцани за дно
18.10.2025. 16:38 16:42
Фудбалери ОФК Београда убедљиво су победили Напредак резултатом 4:0 у мечу 12. кола Суперлиге Србије у Зајечару.
ОФК Београд је сад трећи са 19 бодова, а Напредак је последњи са седам уз само један тријумф, четири ремија и седам пораза.
Џеј Енем је дао прва два гола за „романтичаре“, у 18. и 39. минуту. Миљан Момчиловић је повећао на 3:0 у 50. минуту, а Хуго Алба је поставио коначан резултат у 72. минуту.
У наредном колу ОФК Београд ће гостовати ИМТ-у, док ће Напредак дочекати Војводину.