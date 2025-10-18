scattered clouds
15°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„РОМАНТИЧАРИ“ УБЕДЉИВИ У ЗАЈЕЧАРУ: Крушевљани закуцани за дно

18.10.2025. 16:38 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Pixabay

Фудбалери ОФК Београда убедљиво су победили Напредак резултатом 4:0 у мечу 12. кола Суперлиге Србије у Зајечару.

ОФК Београд је сад трећи са 19 бодова, а Напредак је последњи са седам уз само један тријумф, четири ремија и седам пораза.

Џеј Енем је дао прва два гола за „романтичаре“, у 18. и 39. минуту. Миљан Момчиловић је повећао на 3:0 у 50. минуту, а Хуго Алба је поставио коначан резултат у 72. минуту.

У наредном колу ОФК Београд ће гостовати ИМТ-у, док ће Напредак дочекати Војводину.

 

офк београд фк напредак суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај