БОСНА ОСТАЛА БЕЗ ТРЕНЕРА: Дамјановић дао оставку

18.10.2025. 17:29 17:31
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ABA liga/Bosna TH Telecom/Ednan Turalic

Кошаркашки стручњак Александар Дамјановић није више тренер Босне, саопштио је клуб из Сарајева.

Како се наводи, Дамјановић је поднео оставку на место шефа стручног штаба, а управа клуба је прихватила.

– Ацо је у претходне две године, у два наврата, преузимао први тим и водио га до великих успеха - освајања АБА 2 лиге и Купа БиХ. Ацо, хвала на свему што си учинио за наш клуб – саопштио је клуб из Сарајева. 

У саопштењу се додаје да ће екипу у наредним утакмицама водити досадашњи помоћни тренер Мухамед Пашалић.

Босна се ове сезоне после 15 година вратила у АБА лигу, а у две утакмице забележила је два пораза у АБА лиги од Меге и Будућности.

 

кк босна кошарка
Спорт Кошарка
