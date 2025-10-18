БОСНА ОСТАЛА БЕЗ ТРЕНЕРА: Дамјановић дао оставку
Кошаркашки стручњак Александар Дамјановић није више тренер Босне, саопштио је клуб из Сарајева.
Како се наводи, Дамјановић је поднео оставку на место шефа стручног штаба, а управа клуба је прихватила.
– Ацо је у претходне две године, у два наврата, преузимао први тим и водио га до великих успеха - освајања АБА 2 лиге и Купа БиХ. Ацо, хвала на свему што си учинио за наш клуб – саопштио је клуб из Сарајева.
У саопштењу се додаје да ће екипу у наредним утакмицама водити досадашњи помоћни тренер Мухамед Пашалић.
Босна се ове сезоне после 15 година вратила у АБА лигу, а у две утакмице забележила је два пораза у АБА лиги од Меге и Будућности.