ТУРСКА УБЕДЉИВО САВЛАДАЛА ЕСТОНИЈУ: Шенгун их водио до победе
Кошаркашка репрезентација Турске победила је селекцију Естоније резултатом 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15) у утакмици 4. кола групе А на Европском првенству у Риги.
Турци су овом победом задржали максималан учинак и после пет утакмица (5:0), те се осамили на првом месту испред Србије (4-0) која тек треба да одигра свој меч против Чешке (20.15). У случају победе "орлова", две репрезентације ће у среду (20.15) у међусобном окршају одлучити ко ће бити лидер групе А и у нокаут фази ићи на четвртопласираног из групе Б.
Што се Естоније тиче, балтичка селекција је и даље у игри са једном победом из четири меча, а пред последњи меч у групи против Португала.
Најефикаснији актер сусрета је био Алперен Шенгун, који је меч завршио са 21 поеном (8/13), осам скокова и пет асистенција. Ерџан Османи је био први иза центра Хјустона, остваривши дабл-дабл са 14 поена и 10 скокова. Бона је додао 12, а Џеди Осман 11 поена. Нико више није био двоцифрен у победничком тиму.
На другој страни се истакао Кристијан Куламае са 16 поена, а Крегор Хермет је додао 12.
Последње, пето коло у групи А на програму је у среду, а састаће се: Естонија - Португалија (13.45), Чешка - Летонија (17) и Србија - Турска (20.15).
Селектор Естоније о Турској: "Судије их поштују од првог дана"
Селектор Естоније Хеико Ранула на конференцији за медије упитан да ли мисли да се Турска провукла у смислу да њих нису поштовали као фаворите.
"Не мислим. Мислим да су их судије поштовале од првог дана. Они су једна од најбољих екипа и једни од фаворита турнира. Сви размишљају о Турској и томе колико могу да ураде", рекао је селектор Хеико Ранула.
Потом је говорио о томе колико њима значи наступ на овом Евробаскету.
"Види се све. Ми смо као деца у продавници слаткиша. Морамо да променимо неке ствари против Португала. За нас овакав ниво кошарке не долази сваки дан. Знамо које су нам мане и морамо да подигнемо чврстоћу и поправимо менталитет јер смо увек потчињени и други тим је фаворизован. Портив Португала имамо противника који је искусан и добар у рекету. Не смемо да им дозволимо да се одлепе. Нити да им дамо неке лаке поене", рекао је Ранула.