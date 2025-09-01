ТУРСКА УБЕДЉИВО САВЛАДАЛА ЕСТОНИЈУ: Шенгун их водио до победе

Турци су овом победом задржали максималан учинак и после пет утакмица (5:0), те се осамили на првом месту испред Србије (4-0) која тек треба да одигра свој меч против Чешке (20.15). У случају победе "орлова", две репрезентације ће у среду (20.15) у међусобном окршају одлучити ко ће бити лидер групе А и у нокаут фази ићи на четвртопласираног из групе Б.

Што се Естоније тиче, балтичка селекција је и даље у игри са једном победом из четири меча, а пред последњи меч у групи против Португала.

Најефикаснији актер сусрета је био Алперен Шенгун, који је меч завршио са 21 поеном (8/13), осам скокова и пет асистенција. Ерџан Османи је био први иза центра Хјустона, остваривши дабл-дабл са 14 поена и 10 скокова. Бона је додао 12, а Џеди Осман 11 поена. Нико више није био двоцифрен у победничком тиму.

На другој страни се истакао Кристијан Куламае са 16 поена, а Крегор Хермет је додао 12.

Последње, пето коло у групи А на програму је у среду, а састаће се: Естонија - Португалија (13.45), Чешка - Летонија (17) и Србија - Турска (20.15).