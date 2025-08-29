ЛЕТОНИЈА ПОСЛЕ ДРАМЕ ДОШЛА ДО ПОБЕДЕ: Порзингис срушио Естонију
Кошаркашка репрезентација Летоније је савладала Естонију са 72:70, у оквиру другог кола групне фазе Еуробаскета у Риги у А групи.
Естонија је у првом колу претрпела пораз од Србије (98:64), док је Летонија поражена од Турске (93:73). Ово је прва победа за екипу Луке Банкија, коју је до победе предводио НБА ас Кристапс Порзингис.
Порзингис је предводио Летонију до победе, посебан учинак је имао у последњој четвртини, када је од укупно девет поена постигао сам осам. Укупно је имао 26 поена (8/12 из игре, 10/13 са пенала) уз седам скокова, једну асистенцију, две блокаде и чак седам изгубљених лопти.
Естонија је боље ушла у меч, највише захваљујући добром шуту за три поена, повела је од првог минута и до краја треће четвртине није испуштала предност. На крају првог квартала дошли су до +4 (21:17), потом су током друге четвртине имали и великих +12, али је Летонија успела да се врати у егал до полувремена (42:38). Одлично је Естонија отворила и трећу четвртину, поново дошла до двоцифрене предности +11, али је тада на сцену ступио Андрејс Жагарс, који је покренуо свој тим и вратио у егал.
Први пут на мечу у завршници треће четвртине Летонија је повела (63:61), тројком Кристерса Зоркиса. У последњем кварталу је уследила "рововска борба", није било поена све до истека пет минута, када се у стрелце уписао Порзингис, било је 2:0 све до истека седмог минута и све је стало у последња два.
Ипак, Порзингис је одиграо боље од Естонаца и донео свом тиму минималну победу. Поред њега, у екипи Летоније највећи број поена је имао Рихард Ломаж, уписао је девет поена уз катастрофалан шут из игре (3/17).
Када је у питању Естонија, истакли су се Матијас Тас и Артур Кононтсук са по 13 поена, а двоцифрен је био и Кристијан Куламе са 12.
Естонију у наставку очекује дуел са Чешком, док Летонија игра са Србијом. Утакмица са Србијом је на програму у суботу од 17 часова.