ЧЕШКА НАМУЧИЛА ТУРСКУ: Тек у последњој деоници сломили отпор на крилима Шенгуна
Кошаркашка репрезентација Турске дошла је до друге победе на Евробаскету.
Изабраници Ергина Атамана су теже него што се очекивало славили против Чешке - 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16) у А групи.
Резултат изгледа убедљиво, али су момци у плавим дресовима и те како намучили Турску, која је тек у последњој деоници сломила отпор и потврдила улогу фаворита на крилима феноменалног Алперена Шенгуна.
Центар Хјустона је био прва виолина са 23 поена, 12 скокова и девет асистенција. Једна му је фалила за трипл-дабл, али га је Атаман послао на клупу... Пратили су га Осман са 21 и Османи са 16 поена. Код Чеха је бриљирао Петерка са 23 поена и једини је он био двоцифрен у свом саставу. Одржавао је екипу колико је могао у животу, али је изостала права подршка када се ломио резултат.
Изненадила је Чешка Турску на старту меча шутем за три поена, на који играчи Ергина Атамана нису имали одговор. Морао је темпераментни стручњак да у једном моменту зове тајм-аут, а на старту друге деонице је зарадио и техничку грешку. Тај тренутак као да је пробудио његове играче, јер је на нивоу био једино Шенгун и откако су преокренули резултат, јер су се тргли Осман, Хазер, погађао је и Сипахи, више нису испуштали предност до краја меча.
Покушавала је Чешка преко расположеног Петерке да се врати током треће деонице, али се тада појавио Осман и одржавао је двоцифрену разлику. А када је Шенгун убацио у већу брзину, спаса више није било. Добио је сјајни центар и МВП овације пред крај сусрета, желео да је да се домогне трипл-дабла, али није успео у намери јер га Атаман није враћао у игру.