ЧУДНО ВЕЧЕ У РИГИ: Мицић и Маринковић једини на тренингу Србије
Кошаркашака репрезентација Србије ове недеље није имала тимски тренингу пред дуел са Чешком.
Репрезентативци Србије су у недељу добили слободан дан после победе над Летонијом. То је значило да је селектор Пешић оставио играчима одлуку да ли желе да тренирају у заказаном термину увече у „Шаоми арени“.
Понуду су искористила двојица бекова српског тима – Вања Маринковић и Василије Мицић, који се још опоравља од повреде. Они су радили по индивидуалном програму, а помагали су им помоћни тренери Огњен Стојаковић, Михајло Митић и Марко Мариновић.
Како је раније саопштено из КСС, већина кошаркаша Србије на данашњи тренинги није требало да иде, јер је планирано да раде факултативно и индивидуално са тренерима. Из тог ралога за представнике медија највљено је да неће бити ни отвореног дела тренинга, као ни изјава које су традицонално ишле после тога.
Иако је првобитно овај „полуиндивидуални“ тренинг требало да буде затворен за јавност што је била одлука Светислава Пешића, ФИБА је позвала медије да присуствују на последњих 15 минута тренинга, па је велики број новинара изостао са њега. Мицић и Маринковић нису разговарали са медијима, него су после тренинга отишли у свлачионицу. Тако, изјава за медије није било, како је и најављено.
Подесћања ради, тренинг је требало да буде одржан у термину утакмице, а како је завнично саопштено медијима у Риги, изјава играча неће бити, јер имају слободан дан,
Пре Србије, Чешка је одржала тренинг у пуном саставу. Дуел две селекције на програму је у понедељак од 20.15 у оквору 4. кола А групе. Србија улази у овај меч са максималних 3-0 и већ је обезбедила осмину финала само остаје да се види са које ће позиције у нокаут фазу, док Чешка нема ниједну победу у прве три рунде.
Србија ће почев од сутрашњег дуела, па до краја ЕП, бити без капитена Богдана Богановића, који због повреде мишица задње ложе неће моћи да помогне националном тиму.