КСС СЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ОГЛАСИО ЗБОГ БОГДАНОВИЋА: "Сада је ред на нас..."
Кошаркашки савез Србије (КСС) још једном се огласио због Богдана Богдановића.
Раније током дана потврђено је из КСС да капитен Србије неће играти за национални тим до краја Евробаскета, због повреде коју је доживео на мечу против Португала у другом колу групе А.
Тада је доживео руптуру мишића задње ложе, а опоравак ће трајати између четири и шест недеља.
"Наш капитен је увек давао све за Србију – срце, енергију, борбу и веру. Сада је ред на нас да покажемо исто – да играмо до последњег даха, за њега и за нашу земљу. Богдане, твоја снага, храброст и вођство остају на терену кроз сваког од нас", стоји у поруци Савеза.
Капитенску траку ће у наставку првенства носити Стефан Јовић.
Репрезентација Србије се у наредној утакмици групне фазе састаје са селекцијом Чешке у понедељак 20.15 сати.