КСС СЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ОГЛАСИО ЗБОГ БОГДАНОВИЋА: "Сада је ред на нас..."

31.08.2025. 17:29
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
bogdanovic1
Фото: fiba.basketball

Кошаркашки савез Србије (КСС) још једном се огласио због Богдана Богдановића.

Раније током дана потврђено је из КСС да капитен Србије неће играти за национални тим до краја Евробаскета, због повреде коју је доживео на мечу против Португала у другом колу групе А.

Тада је доживео руптуру мишића задње ложе, а опоравак ће трајати између четири и шест недеља.

"Наш капитен је увек давао све за Србију – срце, енергију, борбу и веру. Сада је ред на нас да покажемо исто – да играмо до последњег даха, за њега и за нашу земљу. Богдане, твоја снага, храброст и вођство остају на терену кроз сваког од нас",  стоји у поруци Савеза.

 

 

Капитенску траку ће у наставку првенства носити Стефан Јовић.

Репрезентација Србије се у наредној утакмици групне фазе састаје са селекцијом Чешке у понедељак 20.15 сати.

ФИБА СЕ ОГЛАСИЛА ЗБОГ БОГДАНОВИЋЕВЕ ПОВРЕДЕ: Паузраће од четири до шест недеља
bogdanovic

ФИБА СЕ ОГЛАСИЛА ЗБОГ БОГДАНОВИЋЕВЕ ПОВРЕДЕ: Паузраће од четири до шест недеља

31.08.2025. 15:40

31.08.2025. 15:40 15:47
СРБИЈА У ШОКУ Богдан Богдановић неће наставити такмичење на Еуробаскету "ОРЛОВИ" ОСТАЛИ БЕЗ ПОВРЕЂЕНОГ КАПИТЕНА

КСС ПОТВРДИО, ЕВО КО ПРЕУЗИМА КАПИТЕНСКУ ТРАКУ...

КСС ПОТВРДИО, ЕВО КО ПРЕУЗИМА КАПИТЕНСКУ ТРАКУ...

ц

СРБИЈА У ШОКУ Богдан Богдановић неће наставити такмичење на Еуробаскету "ОРЛОВИ" ОСТАЛИ БЕЗ ПОВРЕЂЕНОГ КАПИТЕНА

31.08.2025. 09:58

31.08.2025. 09:58 11:49
НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БОГДАНОВИЋУ – Доктор открио о каквој повреди се ради: Капитен неће играти против Летоније
спорт

НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БОГДАНОВИЋУ – Доктор открио о каквој повреди се ради: Капитен неће играти против Летоније

30.08.2025. 15:23

30.08.2025. 15:23 15:28
