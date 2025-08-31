СРБИЈА У ШОКУ Богдан Богдановић неће наставити такмичење на Еуробаскету “ОРЛОВИ“ ОСТАЛИ БЕЗ ПОВРЕЂЕНОГ КАПИТЕНА
Капитен Србије Богдан Богдановић завршио је учешће на Еуробаскету.
Како Меридиан спорт сазнаје из извора из Америке, Богдановић више неће моћи да помогне екипи Светислава Пешића, јер је у САД потврђено да постоји руптура мишића задње ложе и паклени стрелац не може да заигра у наставку такмичења.
Није потребно уопште трошити речи о томе колико је ово тежак ударац за нашу репрезентацију. Капитен је вођа на терену, неко са невероватном енергијом, срцем победника, борац до последњег атома снаге… Свима је кристално јасно да Србија са Богданом и без њега није иста репрезентација.
Богдановић је већ 15 година срце и душа репрезентације Србије. Изградио је статус вође не само кошаркашким талентом већ и односом према саиграчима. На паркету га одликује храброст у кључним моментима - он је тај који преузима последњи шут, али и спремно дели лопту млађим играчима, показујући им поверење и пружајући подршку. Ван паркета, познат је као неко ко увек држи екипу на окупу, гради атмосферу и инспирише својом енергијом.
Желео је силно да донесе Србији то дуго чекано злато, али срећа му је нажалост окренула леђа. Доживео је повреду већ у другом колу групне фазе, па више неће моћи да помогне саиграчима на терену, али ће свим срцем бити уз њих до краја турнира.
Како се повредио Богдан?
Богдановић се повредио у финишу првог полувремена утакмице са Португалом, који је наш тим добио резултатом 80:69.
Богдановић се након једног продора ухватио за задњу ложу, а онда је са болном гримасом напустио паркет и више се није враћао у утакмици против Португалије.
Биће тешко у наставку без Богдана, али нема сумње да ће ово бити и мотив више са Јокића и екипу да донесу радост себи, навијачима, али и свом капитену.
(Kurir.rs)