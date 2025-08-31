ФИБА СЕ ОГЛАСИЛА ЗБОГ БОГДАНОВИЋЕВЕ ПОВРЕДЕ: Паузраће од четири до шест недеља
Међународна кошаркашка кућа (ФИБА) послала је поруку подршке Богдану Богдановићу, који због повреде неће моћи да настави Европско првенство.
Бек ЛА Клиперса је доживео руптуру мишића задње ложе после незгодног доскока у финишу првог полувремена меча другог кола Евробаскета против Португала.
Одмах је напустио терен и није се враћао на терен, те га није било ни на наредном мечу против Летоније после чега се кренуло са спекулацијама око краја за њега на овом турниру – које су у међувремену потврђене.
"Желимо брз опоравак Богију који ће пропустити остатак Евробаскета због повреде задње ложе", стоји у објави ФИБА.
We wish a speedy recovery to Bogi who will miss the remainder of #EuroBasket due to a hamstring injury 🙏 pic.twitter.com/NVcO1e8b37
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
Њему предстоји пауза између четири и шест недеља.
"Орлови" ће морати без свог капитена да наставе поход ка медаљи, а прва наредна препрека је Чешка већ у понедељак.