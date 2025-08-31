overcast clouds
22°C
31.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФИБА СЕ ОГЛАСИЛА ЗБОГ БОГДАНОВИЋЕВЕ ПОВРЕДЕ: Паузраће од четири до шест недеља

31.08.2025. 15:40 15:47
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
bogdanovic
Фото: Tanjug (Sven Hoppe/dpa via AP)

Међународна кошаркашка кућа (ФИБА) послала је поруку подршке Богдану Богдановићу, који због повреде неће моћи да настави Европско првенство.

Бек ЛА Клиперса је доживео руптуру мишића задње ложе после незгодног доскока у финишу првог полувремена меча другог кола Евробаскета против Португала.

Одмах је напустио терен и није се враћао на терен, те га није било ни на наредном мечу против Летоније после чега се кренуло са спекулацијама око краја за њега на овом турниру – које су у међувремену потврђене.

"Желимо брз опоравак Богију који ће пропустити остатак Евробаскета због повреде задње ложе", стоји у објави ФИБА.

 

 

Њему предстоји пауза између четири и шест недеља.

"Орлови" ће морати без свог капитена да наставе поход ка медаљи, а прва наредна препрека је Чешка већ у понедељак.

богдан богдановић Евробаскет кошаркаши србије
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИЈА У ШОКУ Богдан Богдановић неће наставити такмичење на Еуробаскету “ОРЛОВИ“ ОСТАЛИ БЕЗ ПОВРЕЂЕНОГ КАПИТЕНА

КСС ПОТВРДИО, ЕВО КО ПРЕУЗИМА КАПИТЕНСКУ ТРАКУ...

ц

СРБИЈА У ШОКУ Богдан Богдановић неће наставити такмичење на Еуробаскету “ОРЛОВИ“ ОСТАЛИ БЕЗ ПОВРЕЂЕНОГ КАПИТЕНА

31.08.2025. 09:58 11:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БОГДАНОВИЋУ – Доктор открио о каквој повреди се ради: Капитен неће играти против Летоније
спорт

НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БОГДАНОВИЋУ – Доктор открио о каквој повреди се ради: Капитен неће играти против Летоније

30.08.2025. 15:23 15:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОДРШКА САДА НАЈПОТРЕБНИЈА: Кошаркаши Србије данас с Летонијом, без капитена Богдановића и одмора (17)
спорт

ПОДРШКА САДА НАЈПОТРЕБНИЈА: Кошаркаши Србије данас с Летонијом, без капитена Богдановића и одмора (17)

30.08.2025. 11:58 12:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај