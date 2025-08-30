broken clouds
ПОДРШКА САДА НАЈПОТРЕБНИЈА: Кошаркаши Србије данас с Летонијом, без капитена Богдановића и одмора (17)

30.08.2025. 11:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Кошаркаши Србије данас (субота) у 17 часова играју утакмицу трећег кола групе А против Летоније на Европском првенству у Риги.

Иза „орлова“ су две победе – над Естонијом и Португалијом, а управо су се са другим ривалом састали само дан раније. Јасно је да времена за одмор нема, распоред је згуснут и изабраници селектора Светислава Пешића мораће на паркет дан за даном.

Летонија је на половичном учинку, има победу и пораз и четврта је на табели. 

Наши важе за фаворите, али по свему приказаном, нема места за опуштање. Не иду „орловима“ на руку и дешавања из претходног сусрета, а у питању је повреда задње ложе капитена Богдана Богдановића, као и искључење Филипа Петрушева, ког је ФИБА потом и казнила, али ће моћи да игра. 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
