НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БОГДАНОВИЋУ – Доктор открио о каквој повреди се ради: Капитен неће играти против Летоније

30.08.2025. 15:23 15:28
Пише:
Дневник
Извор:
Кошаркашки савез Србије
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Кошаркаш Србије Богдан Богдановић због повреде је напустио игру у утакмици другог кола Европског првенства у Риги.

Сада је познато и о каквој је тачно повреди реч. 

Након повреде на утакмици против Португала, данас је учињено снимање магнетном резонанцом која је показала повреду задње лоше мишића натколенице. Потребно је да се ураде додатна испитивања која ће бити учињена како би се поставила коначна дијагноза и прогноза. Богдан Богдановић неће играти на утакмици против Летоније у суботу рекао је проф. др Драган Радовановић, преноси КСС. 

Кошаркашки савез Србије ће благовремено обавестити јавност о дијагнози и опоравку нашег капитена.

кошаркаши србије богдан богдановић Евробаскет
Извор:
Кошаркашки савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
