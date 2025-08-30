broken clouds
МОЖЕМО ДА КОНТРОЛИШЕМО СВОЈУ СУДБИНУ – Пешић након тријумфа: Овако треба да играмо, чекамо Богданове резултате

30.08.2025. 19:53 19:57
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Србије уписали су и трећу победу на Европском првенству у Риги.

Славили су над домаћином Летонијом 84:80 у трећем колу А групе. 

– Као прво честитао бих својим играчима на великој победи. Ни мање ни више, очекивали смо тешку утакмицу, тако је било, још од средине прве четвртине смо гледали напету утакмицу и мислим да је све било под нашом контролом – рекао је селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић.

– Тешко је било за оба тима. Сјајна кошарка, висока концентрација што показују и проценти слободних бацања - ми 18 од 18, они 22 од 23. То је јасан показатељ колико су играчи били у утакмици. Ово је само једна утакмица, није последња на турниру. Имамо их још и овако треба да играмо. Најважније је да будемо здрави и да видимо како ће бити стање са Богданом и са оваквим ставом, одбраном и концентрацијом можемо да контролишемо своју судбину – истакао је Пешић.

О повреди капитена Богдановића је рекао: 

– Богдан је снимио то, сада одмара, чекамо резултате и видећемо, то је повреда чији степен не знамо. Не можемо ништа да кажемо док све не прође – поручио је Пешић.

