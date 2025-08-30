КОШАРКАШИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ И ДОМАЋИНА ЛЕТОНИЈУ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ: Какав Јокић? Страшан Јокић!
Кошаркаши Србије били су бољи од Летоније са 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17) у дербију групе А на Европвском првенству.
Није могло без драме, ипак, на Јокићев погон кошаркаши Србије уписали су нову победу.
Сусрет је почео у добром шутерском ритму и једни и других. Свестранији су били Летонци, док је Србија доминирала на ниском посту са тандемом Јокић-Петрушев. Домаћин је, као што се и очекивало добро шутирао за три поена и управо их је то одржало у првом периоду.
У друој четвртини застала је кнедла у грлу нашим навијачима када је Јокић након кош фаула незгодно пао на лакат, али се убрзо вратио на паркет. Летонци су играли једноставно, форсирали су шут ван линије 6.75 што им се исплатило. Узвратили су тројкама Аврамовић и Гудурић, па је Србија сачувала предност пред одлучујућих 20 минута. Утисак је да се екипа превише ослања на Јокић који је првом полувремену уписао 19 поена. Какву-такву подршку пружили су Петрушем и Аврамовић, али је преко потребна помоћ саиграча.
Летонци су енергично кренули трећу деоницу, са неколико офанзивних скокова и наговестили још снажнији отпор Србији. Када год није ишло, када је Летонија смањивала заостатка на сцену је ступао Јокић и измишљао поене за наш тим.
Последњих пет окршаја
СП квалификације 2023.
Летонија – Србија 66:59
Србија – Летонија 101:100
ЕП 2017.
Србија – Летонија 92:82
ЕП 2013.
Србија – Летонија 80:71
ЕП 2011.
Летонија – Србија 77:92
У последњој четвртини Јокићева маштовитост је дошла до изражаја. Играчи су се феноменално кретали, а он у трену ока делио лопте које су убрзо пролазиле кроз обруч. Упркос томе, домаћин и даље није дозоволио нашем тиму да направи осетнију предност. Вратили су се тројкама Летонци и одличном транзиционом игром као птица Феникс и на минут до краја било је 82:80 за Србију.
На утакмици са Летонцима селектор Пешић није могао да рачуна на капитена Богдана Богдановић који има проблем са задњом ложом, а уптино је да ли ће моћи да помогне саиграчима у наредном сусрету.
„Орлови“ у понедељак играју са Чешком од 20.15 сати, а у среду едмеравају снаге са Турском у последњем колу група А у исто време.
Летонија – Србија 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17)
РИГА: Шаоми Арена. Судије: Петраитис (САД), Конде (Шпанија), Калатрава (Шпанија).
ЛЕТОНИЈА: Мејерис 3, Порзингис 14, Давис Бертанс 16, Даиријус Бертанс, Смитс 10, Ломач 12, Чаварс, Гразулис, Стеинбергс, Куруц 10, Жагарс 9, Зорикс 5.
СРБИЈА: Петрушев 12, Н. Јовић 1, Маринковић, Вукчевић 5, Јокић 39, Добрић 6, Мицић, Гудурић 11, С. Јовић 2, Аврамовић 8, Милутинов.