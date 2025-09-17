ТУЖИОЦУ ЈЕ РЕКАО САМО ОВО Саслушан осумњичени за подмукло убиство бициклисте у околини Обреновца
У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је Срђан П. (37) због постојања основа сумње да је 15. септембра 2025. године у Великом Пољу, ГО Обреновац, на подмукао начин лишио живота И. Ј. и јер је пожаром изазвао опасност за имовину већег обима.
Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану.
Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор из свих законских разлога: због опасности од бекства, да не би утицао на сведоке, да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду и због узнемирења јавности.
Постоје основи сумње да се Срђан П. најпре око 11:30 часова у улици Јован Јовановић Змај, вербално сукобио са оцем и невенчаном супругом сада покојног И. Ј, па је бензином из канистера који је претходно понео са собом, полио и запалио помоћни објекат куће који је делимично изгорео, након чега се удаљио са лица.
Истог дана око 12:40 часова, у улици Јована Миличевића док је управљао аутомобилом марке “Ренаулт“ Срђан П. је, како се сумња, лишио живота оштећеног И. Ј. тако што га је возилом ударио док је управљао бициклом у траци у супротном смеру, а који том приликом није очекивао напад.
На тај начин му је нанео повреде услед којих је И. Ј. преминуо око 13.15 часова.
(Telegraf.rs)