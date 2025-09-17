НА ТИМСКОЈ ФОТОГРАФИЈИ КОШАРКАША ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ПРЕД НОВУ СЕЗОНУ НЕМА БОЛОМБОЈА: Разлог је повреда, црвено - бели и даље рачунају на њега
Сви се питају шта се дешава са Звездиним центром Џоелом Боломбојем.
Кошаркашки клуб Црвена звезда одржао је 17. септембра 2025. традиционални "Медија деј", на којем је представљен такмичарски ростер и стручни штаб за нову сезону Евролиге.
Међутим, пажљивим навијачима одмах је запао за око један детаљ – на званичној тимској фотографији нема Џоела Боломбоја.
Разлог за његово одсуство лежи у тешкој повреди стопала коју је центар задобио раније током године. Он се и даље налази у Сједињеним Америчким Државама, где пролази кроз захтевну рехабилитацију након операције.
У стопалу му се и даље налазе уграђене плочице, па тренажни процес не обухвата вежбе са повређеним делом тела.
Иако га неће бити на паркету у скоријем периоду, клуб је саопштио да се Боломбој у тренажни рад очекује најкасније почетком јануара 2026. године.
Звезда рачуна на њега и даље, али повратак зависи искључиво од потпуног опоравка од неуобичајене и ретке повреде тетиве.
Од оних који јесу били на сликању, с лева на десно у горњем реду стоје: Дејан Давидовац, Шеми Оџелеј, Никола Калинић, Ебука Изунду, Урош Плавшић, Лазар Стојковић, Хасијел Риверо и Џордан Нвора. Доле су: Ајзеа Кенан, Огњен Радошић, Коди Милер-Мекинтајер, Огњен Добрић, Стефан Миљеновић, Девонте Грејем, Чима Монеке и Тајсон Картер.
Team photo for the 2025/26 season 🔴⚪️📸#kkcz #WeAreTheTeam #EuroLeagueMediaDay pic.twitter.com/qdIgnDxjxE
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 17, 2025