  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
СФЕРОПУЛОС ПОСЛЕ ТУРНИРА НА КИПРУ: "Веома сам задовољан"

15.09.2025. 17:48 17:51
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
sferopulos
Фото: ABA liga/Dragana Stjepanović

Тренер Црвене звезде Јанис Сферопулос је изнео утиске после припремног турнира на Кипру.

Црвена звезда је у Никозији одиграла два потпуно различита меча, Прво је доживела дебакл од Париза (107:70), а потом је савладала Монако (86:79).

Грчки стручњак је истакао чиме је задовољан и нагласио да екипа тек треба да уђе у форму за почетак сезоне.

Коди Милер-Мекинтајер и Девонте Грејем заједно су поделили 13 асистенција против Монака.

"Веома сам задовољан, Коди је био веома добар и у одбрани, вршио је притисак на лопту. То желимо од бекова, да буду агресивни у одбрани, али и да у нападу деле лопту и да се она добро креће. Најбитније је да на прави начин воде екипу", рекао је Сферопулос за "Меридиан спорт" и додао:

"Грејем је дошао из НБА, први пут је у Европи, потребно му је времена… Свесни смо да ћемо временом бити све бољи и бољи".

Осврнуо и на допринос Чиме Монекеа.

"Чима увек даје енергију екипи, нешто додатно у свим сегментима игре, у одбрани и нападу и веома смо срећни што је са нама."

Спорт Кошарка
