СФЕРОПУЛОС ПОСЛЕ ТУРНИРА НА КИПРУ: "Веома сам задовољан"
Тренер Црвене звезде Јанис Сферопулос је изнео утиске после припремног турнира на Кипру.
Црвена звезда је у Никозији одиграла два потпуно различита меча, Прво је доживела дебакл од Париза (107:70), а потом је савладала Монако (86:79).
Грчки стручњак је истакао чиме је задовољан и нагласио да екипа тек треба да уђе у форму за почетак сезоне.
Коди Милер-Мекинтајер и Девонте Грејем заједно су поделили 13 асистенција против Монака.
"Веома сам задовољан, Коди је био веома добар и у одбрани, вршио је притисак на лопту. То желимо од бекова, да буду агресивни у одбрани, али и да у нападу деле лопту и да се она добро креће. Најбитније је да на прави начин воде екипу", рекао је Сферопулос за "Меридиан спорт" и додао:
"Грејем је дошао из НБА, први пут је у Европи, потребно му је времена… Свесни смо да ћемо временом бити све бољи и бољи".
Осврнуо и на допринос Чиме Монекеа.
"Чима увек даје енергију екипи, нешто додатно у свим сегментима игре, у одбрани и нападу и веома смо срећни што је са нама."