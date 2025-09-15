НОВА ЦРВЕНКА ПРОСЛАВИЛА 102. РОЂЕНДАН Свечано код споменика Солунским добровољцима 

НОВА ЦРВЕНКА: Најмање село у општини Кула - Нова Црвенка - обележила је јуче 102. годишњицу откако ју је 65 Солунских добровољаца оформило.

Парастосом и полагањем венаца код споменика Солунским добровољцима, као и пригодним културно-уметничким програмом у Дому културе, мештани Нове Црвенке нису прославили само свој дан, већ и Дан српског јединства, слободе и националне заставе. Свечаности су присуствовали Новоцрвенчани, али и гости из целе кулске општине.

- Нова Црвенка јесте најмање село у нашој општини, али се у њу улаже, а ми, први пут од настанка места, отварамо вртић у ком су у току завршни радови, односно сертификација, израда додатне документације и опремање простора - најавио је председник Општине Кула Дамјан Миљанић. - Такође, у току ове године су одобрена средства из Покрајине и добијена је грађевинска дозвола за замену водоводне мреже и у току је јавна набавка, будући да смо до сада заменили око 50 одсто мреже, а сада завршавамо комплетно село. Преостаје нам адаптација Дома културе за наредни период, као и изградња капеле за шта је урађена документација. Не треба заборавити ни војвођански смајли, брзу саобраћајницу која ће имати искључење између Нове Црвенке и Црвенке.

О патриотизму, а нарочито локал патриотизму, сведочили су сви који су присуствовали јучерашњој прослави, будући да је она одраз културе сећања и неговања сопствене историје, а уједно и повод да се Новоцрвенчани из године у годину радо окупљају 15. септембра.

- Новоцрвенчани воле да се друже, тако да се радују и овом нашем празнику, премда та окупљања нису као што су некад била - каже организатор прославе Владимир Козар Бата, поносан што је још једном успео да окупи драге људе којима је стало до свог села. - Успели смо да средимо центар села, нарочито део око споменика Солунским добровољцима и звоно које је било поприлично девастирано. Сад ишчекујемо отварање вртића и сређивање Дома културе који је јединствен у овим крајевима.

У Новој Црвенки данас преспава око 250 мештана. Парастос је одржао парох Радован Маљковић