clear sky
24°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЖУТА КУЋА У СУБОТИЦИ ПРЕ 84 ГОДИНЕ ПРЕТВОРЕНА У МУЧИЛИШТЕ Млади о антифашизму и вредностима за које су се борили наши преци НИКАД ЗАБОРАВИТИ

15.09.2025. 12:59 13:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник / С. Иршевић
Коментари (0)
су
Фото: Дневник / С. Иршевић

Осамдесетчетири године након што је Жута кућа у Суботици претворена у мучилиште на почетку Другог светског рата, млади Суботичани и стручњаци за историју подсећају на важност чувања антифашистичких вредности и преношења будућим генерацијама.

"Јако је важно да нагласимо како су све те особе које су се бориле у Другом светском рату биле уједињене око идеје слободе, мира и благостања које ми данас уживамо", истиче др Маргарета Башарагин из Женских студија, подружница Суботица.

"Њихове вредности солидарности и љубави према ближњем надилазиле су све језичке баријере, разлике у односу на националну припадност, веру и све остало."

Према речима др Башарагин, управо у томе треба видети позив нама данас да тако живимо нашу савремност и да такву савремност чувамо и преносимо следећим генерацијама. Она наглашава да нико од нас не поседује ексклузивно право на обележавање овако мучних догађаја, већ је то обавеза и задатак сваког од нас.

Млади о важности антифашистичке борбе

Студенкиња Јована Филипић изражава захвалност што је добила прилику да говори о овој теми и истиче колико је важно да се млађе генерације укључе у разговоре о антифашизму.

"Моја генерација нема много прилике  да у формалном образовању учи о људима који су се борили за нашу слободу", каже Филипићева и додаје:  

"Тако да бих ја нешто сазнала, о томе морала сам самостално да истражујем, да преиспитујем све што чујем у свом окружењу. Онда сам управо на Женским студијама у Суботици имала прилику да научим о животима жена које су се бориле за слободу“, додаје она.

Наслеђе које обавезује

Студенкиња посебно истиче жртву младих жена које су у нашем граду  дале животе за слободу.Посебно је инспирише Лола Вол.

"Тако је она, у свом слободном времену, уместо да истражује, да се развија, да се забавља у својим 20 годинама, дала нешто што је много више од понашања живота који живи сваки дан, и оставила нешто нама у наслеђе.Овај 15 септембар заслужује мого више и треба сваки дан да се подсетимо ових жена и водимо рачуна како се односимо једни према другима и будемо солидарни, ", каже млада активисткиња.

Др Башарагин наглашава да је важно да младе генерације, посебно у овим временима изразитих промена, укључимо у наук о антифашизму, јер слобода и мир нису стално дате вредности.

"Увек постоји опасност да у одређеном тренутку нам слободе буду одузете, из било ког разлога, и због тога су то вредности које трајно треба да чувамо и да их не узимамо здраво за готово", упозорава она.

Јована Филипић на крају се захваљује и каже:

"Хвала нашим ослободиоцима што су нам обезбедили да ми идемо неким путем на који не морамо толико да се спотичемо и падамо, већ можемо мирно да ходамо. Али знамо да се слобода не добија тек тако, већ се осваја, и зато је важно да је чувамо, зато што мислим да је то наша грађанска дужност."

су
Фото: Дневник / С. Иршевић

Овакви скупови подсећа нас да антифашистичке вредности нису само историјска тема, већ живи позив на солидарност, толеранцију и одговорност према будућим генерацијама.

Према подацима Башарагин око 88 жена је мучено у Жутој кући, а затвореница злогласног мучилишта у Суботици Магда Бошан Симин која је све забележила.

Да подсетимо 15. септембра 1941. године у Жутој кући која је некада била банка,  оформљена је била обавештајна централа нацистичке окупаторске власти. Тада је уследило и масовно хапшење свих становника Суботице  који су се противили тадашњем режиму. На иницијативу др Маргарете Башарагин, и ове године је одато достојанствено признање свим невино страдалим жртвама.

Полагање венаца представља мост између прошлости и садашњости, омогућавајући нам да сећање на жртве пренесемо будућим генерацијама. Ова комеморативна церемонија постала је традиција која окупља грађане Суботице у заједничком обележавању једног од најтамнијих поглавља историје нашег града.

Међу затворенима било је и стотину жена чија имена је забележила Магда Симин Бошан, и сама затвореница овог мучилишта. Међу најпознатијим жртвама биле су Лола Лаура Вол и Магда Рац, храбре жене које су постале симболи отпора против фашизма. Њихова имена, као и имена бројних других жртава, не смеју бити заборављена.

Зграда је данас споменик културе од великог значаја у којој се налази Учитељски факултет на мађарском наставном језику. Ова трансформација симболизује победу образовања и културе над мраком фашизма, али не умањује потребу за сећањем на страдања која су се ту догодила.

Суботица
Извор:
Дневник / С. Иршевић
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај