ЖУТА КУЋА У СУБОТИЦИ ПРЕ 84 ГОДИНЕ ПРЕТВОРЕНА У МУЧИЛИШТЕ Млади о антифашизму и вредностима за које су се борили наши преци НИКАД ЗАБОРАВИТИ
Осамдесетчетири године након што је Жута кућа у Суботици претворена у мучилиште на почетку Другог светског рата, млади Суботичани и стручњаци за историју подсећају на важност чувања антифашистичких вредности и преношења будућим генерацијама.
"Јако је важно да нагласимо како су све те особе које су се бориле у Другом светском рату биле уједињене око идеје слободе, мира и благостања које ми данас уживамо", истиче др Маргарета Башарагин из Женских студија, подружница Суботица.
"Њихове вредности солидарности и љубави према ближњем надилазиле су све језичке баријере, разлике у односу на националну припадност, веру и све остало."
Према речима др Башарагин, управо у томе треба видети позив нама данас да тако живимо нашу савремност и да такву савремност чувамо и преносимо следећим генерацијама. Она наглашава да нико од нас не поседује ексклузивно право на обележавање овако мучних догађаја, већ је то обавеза и задатак сваког од нас.
Млади о важности антифашистичке борбе
Студенкиња Јована Филипић изражава захвалност што је добила прилику да говори о овој теми и истиче колико је важно да се млађе генерације укључе у разговоре о антифашизму.
"Моја генерација нема много прилике да у формалном образовању учи о људима који су се борили за нашу слободу", каже Филипићева и додаје:
"Тако да бих ја нешто сазнала, о томе морала сам самостално да истражујем, да преиспитујем све што чујем у свом окружењу. Онда сам управо на Женским студијама у Суботици имала прилику да научим о животима жена које су се бориле за слободу“, додаје она.
Наслеђе које обавезује
Студенкиња посебно истиче жртву младих жена које су у нашем граду дале животе за слободу.Посебно је инспирише Лола Вол.
"Тако је она, у свом слободном времену, уместо да истражује, да се развија, да се забавља у својим 20 годинама, дала нешто што је много више од понашања живота који живи сваки дан, и оставила нешто нама у наслеђе.Овај 15 септембар заслужује мого више и треба сваки дан да се подсетимо ових жена и водимо рачуна како се односимо једни према другима и будемо солидарни, ", каже млада активисткиња.
Др Башарагин наглашава да је важно да младе генерације, посебно у овим временима изразитих промена, укључимо у наук о антифашизму, јер слобода и мир нису стално дате вредности.
"Увек постоји опасност да у одређеном тренутку нам слободе буду одузете, из било ког разлога, и због тога су то вредности које трајно треба да чувамо и да их не узимамо здраво за готово", упозорава она.
Јована Филипић на крају се захваљује и каже:
"Хвала нашим ослободиоцима што су нам обезбедили да ми идемо неким путем на који не морамо толико да се спотичемо и падамо, већ можемо мирно да ходамо. Али знамо да се слобода не добија тек тако, већ се осваја, и зато је важно да је чувамо, зато што мислим да је то наша грађанска дужност."
Овакви скупови подсећа нас да антифашистичке вредности нису само историјска тема, већ живи позив на солидарност, толеранцију и одговорност према будућим генерацијама.
Према подацима Башарагин око 88 жена је мучено у Жутој кући, а затвореница злогласног мучилишта у Суботици Магда Бошан Симин која је све забележила.
Да подсетимо 15. септембра 1941. године у Жутој кући која је некада била банка, оформљена је била обавештајна централа нацистичке окупаторске власти. Тада је уследило и масовно хапшење свих становника Суботице који су се противили тадашњем режиму. На иницијативу др Маргарете Башарагин, и ове године је одато достојанствено признање свим невино страдалим жртвама.
Полагање венаца представља мост између прошлости и садашњости, омогућавајући нам да сећање на жртве пренесемо будућим генерацијама. Ова комеморативна церемонија постала је традиција која окупља грађане Суботице у заједничком обележавању једног од најтамнијих поглавља историје нашег града.
Међу затворенима било је и стотину жена чија имена је забележила Магда Симин Бошан, и сама затвореница овог мучилишта. Међу најпознатијим жртвама биле су Лола Лаура Вол и Магда Рац, храбре жене које су постале симболи отпора против фашизма. Њихова имена, као и имена бројних других жртава, не смеју бити заборављена.
Зграда је данас споменик културе од великог значаја у којој се налази Учитељски факултет на мађарском наставном језику. Ова трансформација симболизује победу образовања и културе над мраком фашизма, али не умањује потребу за сећањем на страдања која су се ту догодила.