ГРАД КОЈИ СПАЈА ТРАДИЦИЈУ, ИНОВАЦИЈУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ Битољ – филмско срце Балкана
На југу Републике Северне Македоније, у подножју планине Баба, налази се Битољ – други по величини град у земљи, са око 122.000 становника.
Филмска прича града започела је још почетком 20. века, када су браћа Манаки, пионири филма и фотографије, донела у тадашњи Манастир (данашњи Битољ) чувену камеру Biscope300. Њихов рад резултирао је првим покретним сликама снимљеним на простору тадашњег Османског Балкана, чиме је Битола заувек уписана на филмску мапу света.
Ова богата баштина није само део прошлости, већ и покретач савремене креативне економије града. Филм је постао кичма културног и уметничког живота Битоља, а фестивалска сцена сведочи о континуираној посвећености развоју седме уметности. Ту се посебно издваја Међународни фестивал филмских сниматеља “Браћа Манаки”, који се одржава непрекидно од 1979. године, окупљајући реномиране ауторе, сниматеље и филмске раднике из целог света.
Документарни филм заузима посебно место у битолском културном пејзажу. Међународни фестивал непрофесионалног документарног филма “Камера 300” и документарни програм у оквиру Културног лета Бит Фест пружају подршку невладиним организацијама и независним редитељима. Град финансијски подстиче ове пројекте, а резултат су више од 50 документарних остварења насталих у последњим годинама.
Савремени центар филмске продукције
Како би очувала и развила своју филмску традицију, Битољ је покренуо два кључна програма: Open Studio Film City и FilmLandBitola. Ови пројекти имају за циљ да позиционирају град као међународно препознат центар филмског стваралаштва. Филмланд Битола пружа техничку и логистичку подршку филмским екипама, од проналажења аутентичних локација до обезбеђивања потребних продукционих услова.
До сада је корист од овог програма имало 16 филмова из различитих земаља, што јасно показује потенцијал града да привуче глобалну филмску индустрију. Планови за будућност укључују јачање јавно-приватних партнерстава, повезивање са универзитетима и академским институцијама, те развој нових фестивала и изложби инспирисаних богатим филмским наслеђем браће Манаки.
Битољ и Нови Сад – креативна размена идеја
Битољ и Нови Сад, иако различитих уметничких фокуса у оквиру УНЕСКО мреже креативних градова (Битољ у категорији Филма, Нови Сад у категорији Медијских уметности), деле заједничку визију: културу виде као темељ одрживог развоја и међународне сарадње.
Потенцијална сарадња ова два града могла би обухватити размену стручњака и уметника, заједничке радионице посвећене филмској и дигиталној уметности, као и копродукцијске пројекте који комбинују филмско стваралаштво Битоља са иновативним приступима Новог Сада у пољу медијске уметности. Такво партнерство не би само обогатило културне понуде оба града, већ би их и додатно позиционирало на светској мапи креативних центара.
Као члан УНЕСКО мреже креативних градова, Битољ настоји да одржи и унапреди своје место у глобалној уметничкој заједници, ширећи поруку да филм, баш као и музика или дигитална уметност, превазилази границе језика и култура. Управо та универзалност уметности повезује је са Новим Садом – градом чија медијска сцена, попут филмске сцене Битоља, инспирише, спаја људе и ствара нове мостове између култура.