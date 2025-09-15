НАШИ ПРОСЛАВЉЕНИ ОДБОЈКАШИ ЖЕЛЕ У ТРЕНЕРЕ: Завршили ФИВБ курс и припремају се за будућност
Одбојкаши Немања Петрић и Срећко Лисинац, трофејни српски репрезентативци, похађали су ФИВБ курс другог нивоа за тренере, који је протекле недеље одржан у Лимасолу на Кипру.
Курс је водио професор др Јоргос Јацис, водећи стручњак за кинезиологију, чији је научни рад утицао на технике, перформансе и истраживања дворанске одбојке и одбојке на песку широм света.
Иако обојица прослављених репрезентативаца настављају своје професионалне играчке каријере, већ се припремају за будућност у тренерском послу на највишем нивоу, кроз курс који је бројао укупно 25 полазника из целог света. Одбојкашки савез Кипра, који је представљао председник др Костас Константину, одао им је признање за њихов изузетан допринос глобалном одбојкашком покрету.
Срећко Лисинац, био је веома захвалан гостопримством на Кипру, условима за рад и окружењу, али првенствено предавањима.
– Већ две сезоне сам повређен и још увек радим на опоравку како бих се вратио на терен. У тренуцима када не могу да играм, трудим се да учим о тренерском послу и да одбојку посматрам очима тренера. Због тога сам одлучио да похађам овај курс. На Кипру смо били срдачно дочекани и желим да се захвалим Одбојкашком савезу и господину Јоргосу Стефанидису на љубазном гостопримству. Услови и окружење за рад били су сјајни, а предавања др Јациса за мене су била веома драгоцена. Његова предавања о биомеханици, моторној контроли и учењу, као и о начину прилагођавања и унапређења појединих елемената игре, била су изузетна. Пружио је и веома модерна решења за практичне изазове са којима се сусрећемо у одбојци. На томе сам му искрено захвалан – рекао је Лисинац.
Немања Петрић, истакао је да је исмпресиониран знањем, информацијима и подацима које је др Јацис поделио са полазницима курса.
– Иако сам и даље активан играч, желим да се припремим за будућност и да ово време искористим како бих усвојио вештине које ће ми значити у тренерској каријери. Мој циљ је да одбојку сагледам из другачије перспективе и да се што боље спремим за нове изазове. Велику захвалност дугујем организаторима и Одбојкашком савезу Кипра, који су нас подржали на сваком кораку. Организација, објекти и људи су били фантастични. Први пут сам имао прилику да присуствујем предавањима др Јациса и заиста сам био импресиониран знањем, информацијама и подацима које је поделио. Његов допринос развоју одбојке и науке је огроман и волео бих да буде још више укључен у образовање тренера и играча широм света. Његова истраживања у области биомеханике су невероватна и сигуран сам да ће бити од велике користи за напредак играча и тимова. Још једном, искрена захвалност др Јацису – рекао је Петрић.