ЗА ПУНОЛЕТСТВО УГОВОР ОД ПАРТИЗАНА: Даниловић веран црно-белима на дужи период
15.09.2025. 13:49 13:51
Српски кошаркаш Урош Даниловић потписао је вишегодишњи уговор са Партизаном саопштио је шампион Србије и АБА лиге.
– Осамнаестогодишњи бек црно-белих Урош Даниловић, потписао је данас професионални уговор са Партизаном. Играч који је у сезони за нама наступао и за први тим „парног ваљка“ у Суперлиги Србије и Купу Радивоја Кораћа обавезао се на вишегодишњу верност Партизану – стоји у клупској објави.
Даниловић је данас напунио 18 година и постао пунолетан и одмах се обавезао на верност Партизану.