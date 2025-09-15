clear sky
ЗА ПУНОЛЕТСТВО УГОВОР ОД ПАРТИЗАНА: Даниловић веран црно-белима на дужи период

15.09.2025. 13:49
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: КЛС/Александар Шећеровски

Српски кошаркаш Урош Даниловић потписао је вишегодишњи уговор са Партизаном саопштио је шампион Србије и АБА лиге.

– Осамнаестогодишњи бек црно-белих Урош Даниловић, потписао је данас професионални уговор са Партизаном. Играч који је у сезони за нама наступао и за први тим „парног ваљка“ у Суперлиги Србије и Купу Радивоја Кораћа обавезао се на вишегодишњу верност Партизану – стоји у клупској објави.

Даниловић је данас напунио 18 година и постао пунолетан и одмах се обавезао на верност Партизану. 

