ИСТОРИЈСКА МАРАТОНСКА ТРКА НА СП: Разлика никад мања, слави се у Танзанији
15.09.2025. 14:32 14:34
Алфонс Феликс Симбу је исписао историју на Светском првенству у Токију.
Постао је први атлетичар из Танзаније који је освојио злато, а то му је успело у маратонској трци и то каквој, такође историјској.
Победио је најмањом разликом икада у односу на другопласираног и у завршном спринту је био бржи од Немца Аманола Петроса за све три стотинке. Обојица су кроз циљ прошла за 2:09:48. На бронзу са СП 2017. сада је додао злато.
– Данас се слави у Танзанији. Исписали смо историју као земља. Ово је био мој сан – рекао је Симбу.
Италијан Иљас Ајани је освојио бронзу (2:09:53).