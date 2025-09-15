clear sky
ИСТОРИЈСКА МАРАТОНСКА ТРКА НА СП: Разлика никад мања, слави се у Танзанији

15.09.2025. 14:32 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Petr David Josek

Алфонс Феликс Симбу је исписао историју на Светском првенству у Токију.

Постао је први атлетичар из Танзаније који је освојио злато, а то му је успело у маратонској трци и то каквој, такође историјској. 

Победио је најмањом разликом икада у односу на другопласираног и у завршном спринту је био бржи од Немца Аманола Петроса за све три стотинке. Обојица су кроз циљ прошла за 2:09:48. На бронзу са СП 2017. сада је додао злато. 

– Данас се слави у Танзанији. Исписали смо историју као земља. Ово је био мој сан – рекао је Симбу. 

Италијан Иљас Ајани је освојио бронзу (2:09:53). 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
