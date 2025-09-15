ОД ОКТОБРА СКУПЉА ВОДА У НОВОМ САДУ Кубик 89 динара, Водовод најављује нове бунаре и стабилно водоснабдевање
Нови Сад од 1. октобра добија нови ценовник воде и канализације.
Грађани ће за кубик воде плаћати 89,25 динара са ПДВ-ом, што је поскупљење од 13,61 динар. ЈКП „Водовод и канализација“ наводи да ће повећање цена омогућити наставак великих инвестиција у нове бунаре и модернизацију водоводне мреже.
„Након година улагања, Новосађани су први пут имали лето без рестрикција, а тако ће бити и убудуће,“ поручили су из ЈКП „Водовод и канализација“, истичући да је стабилно снабдевање воде резултат регенерације три бунара и замене свих филтерских поља у фабрици воде „Штранд“.
Градско веће одобрило је нове цене:
- Вода за домаћинства: 89,25 динара по кубику (сада 75,64)
- Канализација за домаћинства: 56,24 динара (сада 47,66)
- Блок тарифа преко 5.000 литара: 266,51 динар (сада 225,86)
- Вода за привреду: 210,28 динара (сада 178,20)
- Канализација за привреду: 132,26 динара (сада 112,09)
У предузећу најављују да ће новац бити уложен у истражна бушења новог бунара на Петроварадинској ади, наставак регенерације постојећих бунара и реконструкцију цевне галерије која није обновљена од 1963. године.
„Уз нове дренове и регенерацију бунара обезбедићемо додатних 120 литара воде у секунди и стабилно водоснабдевање целог града,“ наводе у „Водоводу“.
До краја године у плану је још најмање три регенерације бунара, а враћање у функцију појединих капацитета, како тврде, значи да Новосађани неће више бринути о рестрикцијама.