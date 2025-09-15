clear sky
ОД ОКТОБРА СКУПЉА ВОДА У НОВОМ САДУ Кубик 89 динара, Водовод најављује нове бунаре и стабилно водоснабдевање

15.09.2025. 14:56 15:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Нови Сад од 1. октобра добија нови ценовник воде и канализације. 

Грађани ће за кубик воде плаћати 89,25 динара са ПДВ-ом, што је поскупљење од 13,61 динар. ЈКП „Водовод и канализација“ наводи да ће повећање цена омогућити наставак великих инвестиција у нове бунаре и модернизацију водоводне мреже.

„Након година улагања, Новосађани су први пут имали лето без рестрикција, а тако ће бити и убудуће,“ поручили су из ЈКП „Водовод и канализација“, истичући да је стабилно снабдевање воде резултат регенерације три бунара и замене свих филтерских поља у фабрици воде „Штранд“.

Градско веће одобрило је нове цене:

  • Вода за домаћинства: 89,25 динара по кубику (сада 75,64)
  • Канализација за домаћинства: 56,24 динара (сада 47,66)
  • Блок тарифа преко 5.000 литара: 266,51 динар (сада 225,86)
  • Вода за привреду: 210,28 динара (сада 178,20)
  • Канализација за привреду: 132,26 динара (сада 112,09)

У предузећу најављују да ће новац бити уложен у истражна бушења новог бунара на Петроварадинској ади, наставак регенерације постојећих бунара и реконструкцију цевне галерије која није обновљена од 1963. године.

„Уз нове дренове и регенерацију бунара обезбедићемо додатних 120 литара воде у секунди и стабилно водоснабдевање целог града,“ наводе у „Водоводу“.

До краја године у плану је још најмање три регенерације бунара, а враћање у функцију појединих капацитета, како тврде, значи да Новосађани неће више бринути о рестрикцијама.

Нови Сад
