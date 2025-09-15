САБАЛЕНКА НЕ ИДЕ ВИШЕ КОД ПСИХОЛОГА:" Очекивала сам да она реши моје проблеме и емоције, а стално сам правила исте грешке"
Прва тенисерка света Арина Сабаленка отворено је говорила о свом емотивном путу и менталној трансформацији на терену.
Од како је постала професионалка, Белорускиња је позната по томе да емоције не скрива.
Гостујући у подкасту Џеја Шетија, Сабаленка је открила да је годинама радила са спортским психологом, али да је у једном тренутку схватила како мора сама да преузме одговорност.
„Радила сам са спортским психологом четири или пет година. На почетку смо радили медитације и разне друге ствари, али сам схватила да превише зависим од ње. Очекивала сам да она реши моје проблеме и емоције, а стално сам правила исте грешке. То ме је фрустрирало, па сам одлучила – морам да преузмем одговорност. Од тада сам почела да боље разумем себе и да боље контролишем емоције. Осетила сам баланс“, рекла је Сабаленка.
Иако је признала да јој је прекид сарадње био преломни тренутак у каријери, оставила је могућност да се у будућности врати психологу и медитацији као делу рутине.
Сабаленка је протеклог викенда одбранила титулу на УС опену, пошто је у финалу савладала Аманду Анисимову у два сета. На конференцији после меча истакла је да је кључ био управо у контроли емоција на највећој сцени:
„Било ми је важно да се борим и да емоције држим под контролом онако како сам то урадила у финалу. То заиста много значи. Поносна сам на себе.“
Белорускиња сада има четири гренд слем титуле, по две у Мелбурну и Њујорку.