САБАЛЕНКА НЕ ИДЕ ВИШЕ КОД ПСИХОЛОГА:" Очекивала сам да она реши моје проблеме и емоције, а стално сам правила исте грешке"

15.09.2025. 15:24
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
sabalenka
Фото: Tanjug (AP Photo/Yuki Iwamura)

Прва тенисерка света Арина Сабаленка отворено је говорила о свом емотивном путу и менталној трансформацији на терену.

Од како је постала професионалка, Белорускиња је позната по томе да емоције не скрива.

Гостујући у подкасту Џеја Шетија, Сабаленка је открила да је годинама радила са спортским психологом, али да је у једном тренутку схватила како мора сама да преузме одговорност.

„Радила сам са спортским психологом четири или пет година. На почетку смо радили медитације и разне друге ствари, али сам схватила да превише зависим од ње. Очекивала сам да она реши моје проблеме и емоције, а стално сам правила исте грешке. То ме је фрустрирало, па сам одлучила – морам да преузмем одговорност. Од тада сам почела да боље разумем себе и да боље контролишем емоције. Осетила сам баланс“, рекла је Сабаленка.

Иако је признала да јој је прекид сарадње био преломни тренутак у каријери, оставила је могућност да се у будућности врати психологу и медитацији као делу рутине.

Сабаленка је протеклог викенда одбранила титулу на УС опену, пошто је у финалу савладала Аманду Анисимову у два сета. На конференцији после меча истакла је да је кључ био управо у контроли емоција на највећој сцени:

„Било ми је важно да се борим и да емоције држим под контролом онако како сам то урадила у финалу. То заиста много значи. Поносна сам на себе.“

Белорускиња сада има четири гренд слем титуле, по две у Мелбурну и Њујорку.

Спорт Тенис
