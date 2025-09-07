НЕМА ЈОЈ РАВНЕ: Сабаленка одбранила титулу на УС опену, Анисимова немоћна
Белоруска тенисерка Арина Сабаленка одбранила је титулу на УС Опену пошто је у финалу победила Американку Аманду Анисимову 6:3, 7:6 (7:3).
Меч је трајао један сат и 34 минута. Сабаленка је прва тенисерка света, док се Анисимова налази на деветом месту ВТА листе.
Ово је био десети међусобни дуел белоруске и америчке тенисерке, а четврти тријумф Сабаленке, која је овом победом одбранила титулу на УС Опену.
Белорускиња је тријумфом у Њујорку стигла до 21. титуле у каријери. Анисимова је остала на три освојене ВТА титуле.
Белорускиња је тако освојила четврти гренд слем трофеј, после два пораза у овогодишњим финалима Аустралијан Опена и Ролан Гароса.
– Биле су то веома тешке лекције. После пораза у Мелбурну, помислила да је најбоље да га што пре заборавим, али ми се исто догодило у Паризу. Тада сам помислила да је можда време да размислим о тим финалима јер нисам желела се то још једном понови – рекла је Сабаленка после меча.
Она је навела да у претходним финалима није могла да контролише емоције и да је због тога била поражена.
– Мислила сам да је довољно да сам ја у финалу, да ћу победити, као да нисам очекивала да се и моје супарнице боре. Све је то било потпуно погрешно и сада сам променила. Одлучила сам да контролишем емоције, нисам хтела да дозволим да доминирају шта год да се деси. Била сам решена да се борим до краја без обзира на резултат. Нисам се уплашила када је она изједначила. Помислила сам, ово је финале гренд слема, свако се бори до краја – изјавила је белоруска тенисерка.
У недељу ће од 20 часова у финалу у мушкој конкуренцији играти Шпанац Карлос Алкараз и Италијан Јаник Синер.