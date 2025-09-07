clear sky
25°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМА ЈОЈ РАВНЕ: Сабаленка одбранила титулу на УС опену, Анисимова немоћна

07.09.2025. 11:50 11:53
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Yuki Iwamura

Белоруска тенисерка Арина Сабаленка одбранила је титулу на УС Опену пошто је у финалу победила Американку Аманду Анисимову 6:3, 7:6 (7:3).

Меч је трајао један сат и 34 минута. Сабаленка је прва тенисерка света, док се Анисимова налази на деветом месту ВТА листе.

Ово је био десети међусобни дуел белоруске и америчке тенисерке, а четврти тријумф Сабаленке, која је овом победом одбранила титулу на УС Опену.

Белорускиња је тријумфом у Њујорку стигла до 21. титуле у каријери. Анисимова је остала на три освојене ВТА титуле.

Белорускиња је тако освојила четврти гренд слем трофеј, после два пораза у овогодишњим финалима Аустралијан Опена и Ролан Гароса.

– Биле су то веома тешке лекције. После пораза у Мелбурну, помислила да је најбоље да га што пре заборавим, али ми се исто догодило у Паризу. Тада сам помислила да је можда време да размислим о тим финалима јер нисам желела се то још једном понови – рекла је Сабаленка после меча.

Она је навела да у претходним финалима није могла да контролише емоције и да је због тога била поражена.

– Мислила сам да је довољно да сам ја у финалу, да ћу победити, као да нисам очекивала да се и моје супарнице боре. Све је то било потпуно погрешно и сада сам променила. Одлучила сам да контролишем емоције, нисам хтела да дозволим да доминирају шта год да се деси. Била сам решена да се борим до краја без обзира на резултат. Нисам се уплашила када је она изједначила. Помислила сам, ово је финале гренд слема, свако се бори до краја – изјавила је белоруска тенисерка.

У недељу ће од 20 часова у финалу у мушкој конкуренцији играти Шпанац Карлос Алкараз и Италијан Јаник Синер.

УС опен арина Сабаленка тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај