ОЛГА ДАНИЛОВИЋ САДА 42! На WTA листи Арина Сабаленка и даље прва, Нина је на 159. месту

БЕОГРАД: Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић покварила је пласман за једну позицију на најновијој WTA листи и тренутно је 42. играчица света са 1.280 бодова.

Другорангирана српска тенисерка Нина Стојановић пала је за три позиције и тренутно је на 159. месту са 456 бодова.

Лола Радивојевић је поправила пласман за девет позиција и сада је 186. на WTA листи са 396 поена.

Белорускиња Арина Сабаленка и даље је најбоља тенисерка света са 11.225 бодова.

Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место на WTA листи, док је Американка Коко Гоф и даље трећа тенисерка света. Швјонтек је сакупила 7.933 поена, а Гоф 7.874.

Америчка тенисерка Аманда Анисимова је четврта на WTA листи, а иза ње се налази Рускиња Мира Андрејева.

У ТОП 10 најбољих тенисерки света налазе се још Американке Медисон Киз и Џесика Пегула, Италијанка Јасмин Паолини, Кинескиња Ћинвен Женг и Елена Рибакина из Казахстана.