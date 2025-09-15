clear sky
24°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОЛГА ДАНИЛОВИЋ САДА 42! На WTA листи Арина Сабаленка и даље прва, Нина је на 159. месту

15.09.2025. 14:05 14:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura
Фото: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

БЕОГРАД: Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић покварила је пласман за једну позицију на најновијој WTA листи и тренутно је 42. играчица света са 1.280 бодова.

Другорангирана српска тенисерка Нина Стојановић пала је за три позиције и тренутно је на 159. месту са 456 бодова. 

Лола Радивојевић је поправила пласман за девет позиција и сада је 186. на WTA листи са 396 поена.

Белорускиња Арина Сабаленка и даље је најбоља тенисерка света са 11.225 бодова.

Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место на WTA листи, док је Американка Коко Гоф и даље трећа тенисерка света. Швјонтек је сакупила 7.933 поена, а Гоф 7.874.

Америчка тенисерка Аманда Анисимова је четврта на WTA листи, а иза ње се налази Рускиња Мира Андрејева.

У ТОП 10 најбољих тенисерки света налазе се још Американке Медисон Киз и Џесика Пегула, Италијанка Јасмин Паолини, Кинескиња Ћинвен Женг и Елена Рибакина из Казахстана.

ВТА листа Олга Даниловић ВТА
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај