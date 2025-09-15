КИКИНЂАНИ ПОЗВАЛИ СОМБОРЦЕ НА СВОЈЕ „ДАНЕ ЛУДАЈЕ“ Малишани из кикиндских вртића представили програм за јубиларну манифестацију
Давно је неко шаљиво рекао да је, занемаривши Вршачки брег, највећа планина у Банату кад се неко попне на бундеву, па и Бачку преко Тисе може да види.
Можда су и зато овогодишњу манифестацију 40. Дане лудаје, Кикинђани прво представили у Сомбору. Малишани из Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ из Кикинде позвали су Сомборце да посете јубиларне „Дане лудаје“.
Под слоганом „Лудаји у част“ манифестација ће се одржати од 18. до 21. септембра, а посетиоци ће моћи да уживају у највећој гостинској соби Европе у којој културно-уметничка друштва приказују свој програм, Банатском фруштуку где могу да се пробају специјалитети овог краја, Европском кутку, играма са лудајом, улици старих заната, а маскирани предшколци направиће праву атракцију дефилеом у костимима плодова јесени. Неизоставни су и вечерњи концерти који употпуњују програм манифестације. Четвртак је резервисан за класичну музику, када ће наступити оперска дива Љубица Врањеш. У петак ће концерт одржати Саша Ковачевић, у суботу ће наступити Слоба Радановић и Ацо Пејовић, док ће у недељу манифестацију затворити Ђорђе Давид.
Трећег викенда у септембру Кикинда постаје једна раскошна трпеза свих јесењих плодова, где, поред тог једног централног дела – такмичења у мерењу најтеже и најдуже лудаје, људи могу да посете разне штандове, да пробају кулинарске специјалитете, виде рукотворине и старе занате.