КИ­КИН­ЂА­НИ ПО­ЗВА­ЛИ СОМБОРЦЕ НА СВО­ЈЕ „ДА­НЕ ЛУ­ДА­ЈЕ“ Малишани из кикиндских вртића представили програм за јубиларну манифестацију

15.09.2025. 11:33 11:42
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
лудаја
Фото: Дневник / М. Миљеновић

Дав­но је не­ко ша­љи­во ре­као да је, за­не­ма­рив­ши Вр­шач­ки брег, нај­ве­ћа пла­ни­на у Ба­на­ту кад се не­ко поп­не на бун­де­ву, па и Бач­ку пре­ко Ти­се мо­же да ви­ди.

Мо­жда су и за­то ово­го­ди­шњу ма­ни­фе­ста­ци­ју 40. Да­не лу­да­је, Ки­кин­ђа­ни пр­во пред­ста­ви­ли у Сом­бо­ру. Ма­ли­ша­ни из Пред­школ­ске уста­но­ве „Дра­го­љуб Удиц­ки“ из Ки­кин­де по­зва­ли су Сом­бор­це да по­се­те ју­би­лар­не „Да­не лу­да­је“. 

Под сло­га­ном „Лу­да­ји у част“ ма­ни­фе­ста­ци­ја ће се одр­жа­ти од 18. до 21. сеп­тем­бра, а по­се­ти­о­ци ће мо­ћи да ужи­ва­ју у нај­ве­ћој го­стин­ској со­би Евро­пе у ко­јој  кул­тур­но-умет­нич­ка дру­штва при­ка­зу­ју свој про­грам, Ба­нат­ском фру­шту­ку где мо­гу да се про­ба­ју спе­ци­ја­ли­те­ти овог кра­ја, Европ­ском кут­ку, игра­ма са лу­да­јом, ули­ци ста­рих за­на­та, а ма­ски­ра­ни пред­школ­ци на­пра­ви­ће пра­ву атрак­ци­ју де­фи­ле­ом у ко­сти­ми­ма пло­до­ва је­се­ни. Не­из­о­став­ни су и ве­чер­њи кон­цер­ти ко­ји упот­пу­њу­ју про­грам ма­ни­фе­ста­ци­је. Че­твр­так је ре­зе­р­ви­сан за кла­сич­ну му­зи­ку, ка­да ће на­сту­пи­ти опер­ска ди­ва Љу­би­ца Вра­њеш. У пе­так ће кон­церт одр­жа­ти Са­ша Ко­ва­че­вић, у су­бо­ту ће на­сту­пи­ти Сло­ба Ра­да­но­вић и Ацо Пе­јо­вић, док ће у не­де­љу ма­ни­фе­ста­ци­ју за­тво­ри­ти Ђор­ђе Да­вид. 

Тре­ћег ви­кен­да у сеп­тем­бру Ки­кин­да по­ста­је јед­на рас­ко­шна тр­пе­за свих је­се­њих пло­до­ва, где, по­ред тог јед­ног цен­трал­ног де­ла – так­ми­че­ња у ме­ре­њу нај­те­же и нај­ду­же лу­да­је, љу­ди мо­гу да по­се­те раз­не штан­до­ве, да про­ба­ју  ку­ли­нар­ске спе­ци­ја­ли­те­те, ви­де ру­ко­тво­ри­не и ста­ре за­на­те. 

сомбор дани лудаје
Извор:
Дневник
Пише:
Милић Миљеновић
Војводина Бачка
