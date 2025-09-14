НЕ БИХ О ДЕРБИЈУ У ОВОМ ТРЕНУТКУ – Благојевић: Опет смо показали недостатке
14.09.2025. 22:24 22:25
Фудбалери Партизана победили су у Суботици Спартак 5:1. у осмом колу Суперлиге Србије.
– Дали смо пет голова, што није лако против кога год да играте. Потребан је труд и квалитет да би се то урадило. У исто време, свестан сам недостатака у игри које смо показали, нешто слично смо имали у Крушевцу. То је забрињавајуће – рекао је тренер Партизана Срђан Благојевић.
Црно-бели следећу утакмицу играју против Црвене звезде и дочекују је као лидери на табели.
– Не бих у овом тренутку причао о дербију. Има времена за то. Прво ћемо анализирати ову утакмицу, па онда говорити о дербију – закључио је Благојевић.