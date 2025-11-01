clear sky
НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ Звезда дочекује Радник, Војводина ИМТ, Партизан гостује Чукаричком

01.11.2025. 09:59
Пише:
Дневник
Коментари (0)
БЕОГРАД: Утакмицама 14. кола данас се наставља такмичење у фудбалској Суперлиги Србије, бранилац титуле Црвена звезда дочекаће Радник из Сурдулице, док ће Партизан гостовати Чукаричком.

Прва утакмица 14. кола играће се данас од 16 часова, када ће Јавор у Ивањици дочекати Спартак из Суботице, док ће два сата касније Чукарички угостити Партизан.

Фудбалери ТСЦ-а дочекаће сутра од 16 часова Напредак, а у исто време играће Нови Пазар и Железничар из Панчева.

Звезда ће у недељу од 17 сати угостити Радник, док ће у истом термину Војводина дочекати ИМТ.

ОФК Београд ће у понедељак од 17 часова у Зајечару играти против Радничког из Ниша, а два сата касније у Лучанима ће се састати Младост и Раднички из Крагујевца.

Звезда је водећа на табели Суперлиге Србије са 31 бодом и бољом гол-разликом од Партизана који се налази на другом месту са истим бројем бодова.

Суперлига Србије
Дневник
Дневник
Спорт Фудбал
