Немци објединили светску и европску титулу
(ВИДЕО) НЕМАЧКА ЈЕ ПРВАК ЕВРОПЕ: Друга круна „панцера“, Атаман и Турска нису исписали историју
Кошаркаши Немачке постали су други пут прваци Европе.
У финалу у Риги су савладали Турску 88:83 и то преокретом у завршници, коју су режирали Денис Шрудер и Исак Бонга.
GERMANY ARE WORLD AND EUROPEAN CHAMPIONS 🏆🇩🇪#EUROBASKET pic.twitter.com/Im4fvTOoYZ
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
„Панцери“ су дошли до друге круне, након што су прву узели 1993. када их је предводио српски тренер Светислав Пешић. Немци су тако објединили светску и европску титулу.
Турска је, с друге стране, остала без првог злата.
У сјајном мечу, где су се две екипе смењивале у вођству, Немци су у финишу направили преокрет и ујединили титуле шампиона света и Европе.
Човек одлуке био је Денис Шрудер са шест везаних поена на крају, као и фантастиачни Исак Бонга, који је враћао екипу кад је било најтеже.
GERMANY 🇩🇪 ARE THE CHAMPIONS OF EUROPE 🏆#EuroBasket pic.twitter.com/SlIXCOPjrF
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Немци су до титуле дошли са максималних девет победа. Шрудер је меч завршио са 16 поена и 12 асистенција, Бонга је убацио 20, а Франц Вагнер 18.
Код Турске Алперун Шенгун постигао је 28 поена, али је промашивао на крају, Џеди Осман убацио је 23 а Шејн Ларкин 13 поена.