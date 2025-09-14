overcast clouds
Немци објединили светску и европску титулу

(ВИДЕО) НЕМАЧКА ЈЕ ПРВАК ЕВРОПЕ: Друга круна „панцера“, Атаман и Турска нису исписали историју

14.09.2025. 21:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Кошаркаши Немачке постали су други пут прваци Европе.

У финалу у Риги су савладали Турску 88:83 и то преокретом у завршници, коју су режирали Денис Шрудер и Исак Бонга. 

„Панцери“ су дошли до друге круне, након што су прву узели 1993. када их је предводио српски тренер Светислав Пешић. Немци су тако објединили светску и европску титулу. 

Турска је, с друге стране, остала без првог злата. 

У сјајном мечу, где су се две екипе смењивале у вођству, Немци су у финишу направили преокрет и ујединили титуле шампиона света и Европе.

Човек одлуке био је Денис Шрудер са шест везаних поена на крају, као и фантастиачни Исак Бонга, који је враћао екипу кад је било најтеже.

Немци су до титуле дошли са максималних девет победа. Шрудер је меч завршио са 16 поена и 12 асистенција, Бонга је убацио 20, а Франц Вагнер 18. 

Код Турске Алперун Шенгун постигао је 28 поена, али је промашивао на крају, Џеди Осман убацио је 23  а Шејн Ларкин 13 поена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

