ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У ФУДБАЛУ У ЖАБЉУ Средства су намењена за лечење мале Хелене која болује од леукемије
15.09.2025. 10:56 11:04
Коментари (0)
Хуманитарни турнир у малом фудбалу заказан је за суботу, 20. септембар на малом стадиону у Жабљу.
Сва прикупљена средства од котизације која износи 50 евра по екипи и других прихода намењена су лечењу мале Хелене Златанов из Чуруга, која болује од леукемије.
У случају да се деси да временске прилике не иду на руку организаторима, одржавање турнира ће се померити за неки други дан.