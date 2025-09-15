few clouds
ХУ­МА­НИ­ТАР­НИ ТУР­НИР У ФУДБАЛУ У ЖА­БЉУ Средства су намењена за лечење мале Хелене која болује од леукемије

15.09.2025. 10:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
жабаљ
Фото: Илустрација/ Canva

Ху­ма­ни­тар­ни тур­нир у ма­лом фуд­ба­лу за­ка­зан је за су­бо­ту, 20. сеп­тем­бар на ма­лом ста­ди­о­ну у Жа­бљу.

Сва при­ку­пље­на сред­ства од ко­ти­за­ци­је ко­ја из­но­си 50 евра по еки­пи и дру­гих при­хо­да на­ме­ње­на су ле­че­њу ма­ле Хе­ле­не Зла­та­нов из Чу­ру­га, ко­ја бо­лу­је од ле­у­ке­ми­је. 

У слу­ча­ју да се де­си да вре­мен­ске при­ли­ке не иду на ру­ку ор­га­ни­за­то­ри­ма, одр­жа­ва­ње тур­ни­ра ће се по­ме­ри­ти за не­ки дру­ги дан. 

жабаљ хуманитарни турнир
Дневник
Дневник
Пише:
Дневник
