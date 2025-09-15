СУТРА АКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА У ВЕЛИКОМ РИТУ Ево шта ће све суграђани моћи да провере
У уторак, 16. септембра 2025. године, од 10 часова, у неформалном насељу Велики рит, спровешће се акција превентивних прегледа становника, припадника претежно ромске популације.
Планирана активност спроводи се у оквиру пројекта Унапређење здравља ромске популације града Новог Сада, уз подршку Градске управе за здравство Града Новог Сада, све са циљем детекције фактора ризика и превенције настанка хроничних масовних незаразних болести.
У досадашњим активностима, током претходна два месеца, Служба патронаже Дома здравља Нови Сад, обилазила је породице тог насеља, вршила проверу присуства вашљивости и кожних промена, обуку за спровођење мера неопходних за елиминацију вашљивости, такође поделу шампона за елиминацију вашљивости у оним породицама код којих је утврђено присуство заразе.
Након четири спроведене посете и едукуције, реализована је и контрола степена успешности елиминације вашљивости и усвојеног знања.
Током сутрашње радионице заинтересовани становници насеља имају прилику да измере крвни притисак, вредности шећера из капиларне крви и да се едукују о важности редовног контролисања здравља, као и спровођења мера потребних за његово унапређење.