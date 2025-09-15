"ТИСКИ ЦВЕТ" НЕ ИДЕ НИГДЕ! У једном од најстаријих градова у Банату спрема се нови правилник о уређењу Тисе- Посебно се тиче КУПАЧА, ВОЗАЧА ЏЕТ СКИЈА и КАЈАКАША

Зато ће новим правилником бити уређена обала како би грађани проводили безбедније и пријатније време у природи.

Новим прописима биће одређено где ће бити пристаниште за чамце, а предлог закона чека на усвајање.

Себастиан Стантић, члан Градског већа Сенте, истакао је за РТВ1 да више нема места за нове привезе на пристану који припада кајакашком клубу.

Фото: Screenshot RTV1

На реци ће бити обезбеђена и места за угоститељске објекте, низводно од брода „Тиски цвет“, који неће бити уклоњен.

-Већ у овом тренутку имамо инвеститора, који је довукао сплав на обалу Тисе, али то му неће бити крајња дестинација, јер ту нема места за комуналне прикључке- навео је Стантић.

Прописом је одређено и на којим местима сме да се вози џет ски, а кајакашима ће током целе године бити дозвољено да вежбају. На местима где има купача, ове активности биће забрањене.