"ТИСКИ ЦВЕТ" НЕ ИДЕ НИГДЕ! У једном од најстаријих градова у Банату спрема се нови правилник о уређењу Тисе- Посебно се тиче КУПАЧА, ВОЗАЧА ЏЕТ СКИЈА и КАЈАКАША

15.09.2025. 10:10 10:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари
Tisa
Фото: Screenshot RTV1

У граду одакле долазе истакнути Стеван Сремац, Матија Бећковић, Ласло Ђере, одлазак на кеј реке Тисе једна је од омиљених активности Сенћана.

Зато ће новим правилником бити уређена обала како би грађани проводили безбедније и пријатније време у природи.

Новим прописима биће одређено где ће бити пристаниште за чамце, а предлог закона чека на усвајање.

Себастиан Стантић, члан Градског већа Сенте, истакао је за РТВ1 да више нема места за нове привезе на пристану који припада кајакашком клубу.

кајак
Фото: Screenshot RTV1

На реци ће бити обезбеђена и места за угоститељске објекте, низводно од брода „Тиски цвет“, који неће бити уклоњен.

-Већ у овом тренутку имамо инвеститора, који је довукао сплав на обалу Тисе, али то му неће бити крајња дестинација, јер ту нема места за комуналне прикључке- навео је Стантић.

Прописом је одређено и на којим местима сме да се вози џет ски, а кајакашима ће током целе године бити дозвољено да вежбају. На местима где има купача, ове активности биће забрањене.

сента Тиса
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
