ГРАЂАНИ СУ ОВО ИШЧЕКИВАЛИ СКОРО ЦЕО ВЕК! Највећа инвестиција у Белој Цркви вредна је 633 милиона, а ево како је белоцрквански шор претворен у велелепну улицу! (ФОТО)
Након скоро читавог века, главни белоцрквански шор - 1. октобра - потпуно је реконструисан и постао велелепна улица полубулеварског типа.
Укупне дужине 1.400 метара, од Милетићеве до Војвођанских бригада, Улица 1. октобра више не личи на шанац који је служио за одвођење вода са висине у реку Неру, која се потом улива у Дунав, већ представља нови потпуно уређени амбијент на који се мештани већ навикавају, као да је одувек ту. Бар тако каже начелник Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Бела Црква дипл. инжењер архитектуре Угљеша Тодоровић, који је за „Дневник” појаснио какви су све радови подразумевали реконструкцију поменутог полубулевара.
- Главно тежиште улице се не види јер је под земљом, као и нови каблови за струју и оптика који су испод тротоара који су широки три метра, а сама улица је добила нову атмосферску и мешовиту канализацију, и све елементе савремене инфраструктуре - каже Тодоровић и додаје да су том приликом уређени и паркинзи, као и зелене површине.
Ускоро најсавременији Центар за културу
Центар за културу Бела Црква (Пролетерска 4) још један је објекат на ком се улаже у последње време. Наиме, сала која му припада изграђена је 1904. године и неопходно је комплетно је санирати.
- Овде је реч о реновирању комплетне инфраструктуре, расвете, акустике, гардеробе, два мокра чвора за посетиоце и особе са инвалидитетом. Кров је делимично добар, а фасада ће ка унутрашњем делу дворишта морати да се доради, мада то нису неки велики радови - појашњава Тодоровић, додајући да сви радови коштају око 70 милиона динара са ПДВ-ом, за шта ће морати да конкуришу на разна места, али да, кад се све заврши, Бела Црква ће добити најсавременији Културни центар.
Овако велики пројекат потрајао је годину дана и представља највећи инфраструктурни подухват у Општини Бела Црква. Укупна вредност инвестиције била је 633 милиона динара са ПДВ-ом, а у потпуности га је финансирала Аутономна покрајина Војводина преко Управе за капитална улагања.
- Радови су се одвијали у фазама како би грађани могли несметано да функционишу. Такође, временски оквир је зависио и од материјала, будући да смо неке цеви чекали да стигну из иностранства. Ипак, крајем јуна смо имали наш чувени Белоцрквански карневал који смо испоштовали, али се одржао упркос радовима - подсећа наш саговорник.
Улица 1. октобра увек је била најкритичнија током обилнијих падавина, чему смо неколико пута сведочили. Такође, издигнути тротоари услед издизања корења вишедеценијског дрвећа додатно су отежавали кретање мештана. Сада је све то прошлост...
- У зависности од количине падавина у одређеном моменту и даље се понекад дешава да буде воде на улици, али је нови систем врло брзо увуче у себе. Томе доприноси и редовно одржавање постојећих канала који релаксирају целу причу - наглашава начелник Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове.
Међутим, плановима и радовима овде није крај. Наиме, Бела Црква има доста запуштену путну мрежу, речи су нашег саговорника, а у надлежности Општине спада око 40 километара.
- Интензивно смо кренули са израдом пројектне документације и надам се да ћемо ускоро кренути у саму санацију делова путева који су најкритичнији. Доста њих је у центру града, попут две улице које су паралелне са главном, а на које је преусмеравањем саобраћаја дошло до загушења и девастирања - каже дипл. инжењер архитектуре Угљеша Тодоровић, те додаје да је у плану и санирање оштећених коловоза по сеоским срединама.
Бела Црква постаје центар инклузије
У Милетићевој улици, прекопута зграде Општине и ОШ „Доситеј обрадовић“, налази се стара немачка школа из 1844. године, која од деведесетих година више нема никакву функцију осим да пропада под зубом времена. Међутим, од 2021. године, Министарство за бригу о деци и породици и Влада Републике Србије кренули су са улагањем у тај објекат како би постао инклузивни центар.
- Реч је о згради која има спрат и поткровље и простире се на хиљаду квадратних метара. Неопходна је потпуна рекунструкција објекта, од њене конструкције, инфраструктуре, телекомуникације, електроинсталације, до водовода и канализације. За сада је уложено око 30 одсто од свих потребних радова, а крај очекујемо до краја године, таква је пројекција - наводи начелник Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Бела Црква дипл. инжењер архитектуре Угљеша Тодоровић.
Наиме, Удружење грађана за подршку деци и младима са сметњама у развоју и деци и младима из социјално угрожених средина и њихових породица „Плетеница“ Бела Црква воде се као корисници поменутог простора, али ће се у њега уселити тек кад цела зграда буде приведена функцији.
Бела Црква свакако да има превасходно туристички потенцијал, захваљујући којем се у ово место годишње слије на хиљаде домаћих и страниг туриста. Путна инфраструктура свакако да је прво на шта посетиоци обрате пажњу, а осим свеукупног утиска гостију, изузетно је важна и локалном становништву како би несметано функционисао и, на крају крајева, желео да остане у свом родном крају.
- Надамо се да ћемо ускоро добити и туристичко-спортски рекреативни центар са затвореним базеном код Главног језера, будући да смо повратили парцелу од 8,5 хектара, а која је припадала Министарству одбране. На овај начин ћемо употпунити туристички садржај на језеру, а сезона ће нам трајати током целе године. Не треба заборавити ни на наше ватерполисте који су јаки, али за сад имају могућност да тренирају само током лета. Сад у пуној брзини гледамо да обезбедимо документацију и, ако успемо све до краја ове године, радови би могли да почну већ почетком следеће. За почетак, инвестиција ће коштати око 3 милиона евра. Наравно, Општина има баш мали буџет, тако да ће све зависити од Републике и Покрајине – закључује Тодоровић.