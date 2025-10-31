clear sky
ЗВЕЗДИН НАЈВЕЋИ ТАЛЕНАТ ПРОДУЖИО УГОВОР: Костов црвено - бели до 2028. године

31.10.2025. 17:27 17:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Црвена звезда
kostov
Фото: ФК Црвена звезда

Талентовани везни фудбалер Црвене звезде Василије Костов продужио је уговор до 2028. године.

Сумирао је млади фудбалер утиске након продужетка сарадње са нашим клубом.

- Утисци су сјајни, велика ми је част што сам продужио уговор са овако великим клубом. Нови уговор је само подстрек да наставим са још бољим играма у наредном периоду. Прија ми указано поверење, осећам да ми људи из клуба и стручног штаба верују. Надам се да ћу то поверење оправдати играма у наставку сезоне – рекао је Василије Костов.

Костов је прошао све млађе селекције наше Омладинске школе, што му је у великој мери олакшало адаптацију на сениорски фудбал.

- Доста тога се променило од када сам се прикључио првом тиму. У почетку је било мало тешко, али сам се сада већ привикао на сениорски фудбал и трудим се да играм најбоље што могу.

Говорио је млади фудбалер и о циљевима за будућност.

- Не размишљам много о будућности, имам жељу да и ове сезоне освојимо дуплу круну и прођемо што даље у Лиги Европе – закључио је Василије Костов.

Василије Костов је рођен 2008. године у главном граду Србије. Наступа на позицији офанзивног везног, а већ током стажа у Омладинској школи нашег клуба се наметнуо као један од лидера тима.

Да је играч за велика дела, показао је на мечу Лиге шампиона за младе против Барселоне, када је преузео одговорност и постигао погодак са беле тачке атрактивном "паненком". 

Од текуће сезоне Костов је стандардан првотимац Црвене звезде и један од најконстантнијих играча црвено-белог тима.

Почетком октобра је исписао нове странице клупске историје, када је поготком против Порта у другом колу Лиге Европе постао најмлађи Звездин стрелац у европским такмичењима.

 

 

фк црвена звезда нови уговор
Извор:
Дневник/ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
