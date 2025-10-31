ТАЊГА И КОЛАРЕВИЋ СЛОЖНИ: "Звезда архивирана, ИМТ је такође меч од три бода која морамо да освојимо"
Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга оптимиста је пред дуел са ИМТ-ом, након велике победе и преокрета против Црвене звезде.
Само дан након епског преокрета над Звездом, Тањга и његова екипа окрећу се већ наредном ривалу. ИМТ гостује на „Карађорђу“ у недељу од 17 часова (бесплатан улаз), што ће бити прилика да Воша упише четврту победу у низу.
– После јучерашње утакмице, када саберемо све утиске, морамо да будемо задовољни, али исто тако морамо да се престројимо и да нам фокус буде на следећу и нову најбитнију утакмицу. У овом случају, то је ИМТ. То је ривал за свако поштовање што показује својим играма, као и што су показали у Купу победом у Сурдулици. Морамо да будемо фокусирани, јер је и меч против ЗВезде и ИМТ-а доноси три бода. Сигурно да ћемо неке играче одмарати, који су одиграли велики број утакмица, и јуче и у Крушевцу. Довешћемо у питање и неке повреде, тако да морамо неког ротирати. Циљ остаје исти, а то је победа. После ИМТ-а имамо Раднички. Идемо од меча до меча, а наш циљ се зна, а то је пласман у Европу. Имамо неких мањих повреда, код Синише, потом Бутеана, ово остало знате. Мање више су сви спремни, само вероватно и уморни – рекао је Тањга.
Херој Милан Коларевић такође верује да фокус мора да буде на следећем мечу.
– Сви смо задовољни јучерашњом победом, али нови изазов следи већ за два дана. Фокус мора да нам буде само ИМТ и да идемо да освојимо нова три бода – рекао је Коларевић.
Тањга није износио много утисака после Црвене звезде.
– Све је још увек фришко, поносан сам на своју екипу, када све саберемо и одузмемо, прво полувреме смо преспавали, друго како смо тренирали и како смо се договарали. Али добро смо се припремали и ова победа је дошла као плод жеље, знања. Није прошло ни 24 часа, још вртимо у глави ту утакмицу, али то морамо да заборавимо и да будемо професионалци и да 100% будемо фокусирани на ИМТ. У фудбалу је најважнија свака следећа утакмица – истакао је Тањга.
Одговорио је и на питање о прекиду негативне традиције против Црвене звезде у протеклој деценији.
– Не знам да ли је то била само ментална баријера. Не мислим да смо ми сада чудо, сви ми скупа. Можда је била та баријера, али Звезда дуги низ година има добар тим у који је много улагано, али и он има своје падове, криза и ми смо ову победу на терену поштено заслужили. Као тренер нисам ништа ако иза себе немам стручни штаб и играче. Битно је да играчи верују у наше идеје. Од првог дана им причамо да све иде из главе и ако у нешто не верујеш, онда не можеш да дођеш до циља. Они су схватили да могу много, али да се не живи од једне утакмице. Морамо да имамо континуитет и надам се да ћемо остати овакви до неког пласмана у Европу – нагласио је Тањга.
Тренер Војводине сложио се да је скаутинг одрађен добро током прелазног рока и да то сада долази на наплату, али да су неопходни добри резултати на крају сезоне.
– Не бих све гледао кроз ову утакмицу. Ми те младе играче које имамо потребно им је време. Имали смо среће да смо погодили. У фудбалу је све релативно. У старту некога можеш да доведеш, а да се испостави да не буде право појачање. То може да се деси сваком клубу, па и у једном Реал Мадриду. Ми смо добро одлучили, радимо на томе да играчи напредују, али ако не буде резултата, онда ће сви довести у питање појачања. Морамо да задржимо екипу на окупу, јер морамо да признамо да смо остали без четири пет играча који су били носиоци игре. Морамо да останемо на окупу, али и мора да буде добра атмосфера, јер ја верујем да је управо атмосфера један од предуслова за добре резултате. Тај неки позитиван амбијент у клубу, у свлачионици, уз професионализам свих нас, долазе резултати. Ја волим победнике, а момци који су сада ту су победници. Никада нисам био за то да купујемо само да бисмо куповали, јер није лако водити тим када на терену имате 28 или 30 играча, па њих четири, пет, шест остају са стране – открио је Тањга.
Он је признао да ће бити тешко бити на истом нивоу и у недељу, само три дана после Црвене звезде, али да је то неопходно.
– Искрено, сигурно да су се играчи испразнили. Али ја то стално причам, морамо да будемо професионалци. На ИМТ гледамо као меч који доноси три бода и мир. Имамо још неколико мечева па иде нова пауза и опуштања нема. И пред ЗВезду сам рекао да су три бода иста против њих и ИМТ-а. Ући ћемо максимално фокусирани на победу, не смемо да потценимо ниједног ривала. Бодови су бодови, противник је противник, Карађорђе је наша кућа и морамо да идемо на победу.
Коларевић сматра да физичка спрема неће бити проблем.
– Од када сам овде, видео сам да су играчи одрадили одлично припреме. Радимо на опоравку после сваке утакмице, имамо сауну, масаже, и знам да ћемо бити потпуно спремни и за ову и за сваку следећу утакмицу – каже Коларевић.
Тањга се за крај осврнуо на разговор са играчима на полувремену против Црвене звезде.
– Надам се да је ће ова утакмица бити репер за све остале. Рекао сам момцима да је 2:0 најгори резултат, поготово ако екипа олако схвати, као што смо и ми некада у прошлости. Када преко пута имате екипу која тако не мисли и настави да игра како треба, ако дамо гол у првих 10 минута, онда је све могуће. Испоставило се да је тако и било. Битно је да верујеш и да се не предајеш. Морамо увек да имамо у глави да меч траје 90 до 100 минута и да се боримо до краја. Такође, рекао сам им да је 2:0, да може да буде и пет, ако не почнемо да играмо и да не желим да се обрукамо. Увек кажем да је најважнији образ. Они су то озбиљно схватили, показали су карактер. Измене су поправиле све на терену, нашу физиономију, били смо агресивнији. Неки су можда помислили после 2:2 да ћемо да се бранимо, али ми смо веровали до краја и награђени смо за то, као и за нашу игру – каже Тањга.
Коларевић је открио какав је осећај после гола у надокнади за победу.
– Осећај је невероватан, гол за победу у надокнади времена, то је сан сваког фудбалера, поготово после таквог противника. Радио сам на томе, веровао сам, добио сам шансу и искористио – признаје Коларевић.
Тањга се надовезао и подвукао да је Коларевић прави пример како треба да се понаша млади играч.
– Када је дошао овде, ми смо припреме већ завршили. Он је био нервозан што не игра, па смо му рекли да прво мора да се намести и да буде стрпљив и спреман и шансу ће добити. ИСкористио је све на прави могући начин и дочекао шансу. То је рецепт и за све остале младе играче. Он је школски пример како треба да се приступи – да се наместиш у глави, припремиш и да будеш спреман када дође твојих пет минута – подвукао је Тањга.
Утакмица Војводина – ИМТ на програму је у недељу од 17 часова, уз директан пренос на каналу Арена спорт 3.