"БРЗИ ПРСТИ" РАДЕ У ПЕТАК ОД 12 ЧАСОВА Креће нови круг конкурса за СУБВЕНЦИЈЕ за КУПОВИНУ БИЦИКЛА! Ево колико је издвојено из градске касе, најбржих 1.500 суграђана добијају 12.000 динара
Култура и традиција вожње двоточкаша у Новом Саду сеже век и по уназад. Град Нови Сад и ове године издвојио је значајна средства из буџета како би субвенције ове године биле уприличене.
Вања Петковић, чланица Градског већа, истакла је да Град већ пету годину заредом расписан јавни позив где се се удружење „Србија етик“ пријавило да спроводи конкурс.
Она је нагласила да је протеклих година 6.336 Новосађана остварило право на субвенције, а ове године издвојено је 18 милиона динара из буџета.
-Појединачна субвенција је 12.000 динара, а грађани ће моћи у петак у 12.00 сати конкуришу. Град Нови Сад до сада има преко 150 километара бициклистичке стазе, а 50 километара је урађено и реконструисано у протеклих 10 година. Сви смо свесни да то чини град чистијим. Ове године је Нови Сад и домаћин „Трке кроз Србију“- навела је Петковић.
Немања Вајс, представник удружења „Србија етик“, нагласио је да је важан циљ пројекта је да бицикл буде исправан због безбедности.
-Ми као удружење и Град Нови Сад треба да буде поносан како изгледа данас бициклистичка инфраструктура. Апликација креће у петак, 19. Септембра, када ће најбржих 1.500 грађана добити субвенцију од 12.000 динара. Потребно је да у подне посете сајт zeleninovisad.com. Пријава је једноставна, али ако је неко у домаћинству добио субвенцију у претходне три године неће моћи да учествује. Очекујемо већи број грађана за пријаву. Прелиминарна листа ће бити, а грађани ће добити повратни мејл. Након ње излази и коначна листа- речи су Вајса.