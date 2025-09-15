few clouds
20°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТОПЛАНА ПОЧИЊЕ ДА ПУНИ КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Обратите пажњу на цурења, јавите се за интервенцију

15.09.2025. 10:30 10:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад данас, почиње са пуњењем кућних инсталација у објектима на целокупном систему даљинског грејања града, осим објеката у којима је пријављено цурење на кућним инсталацијама.

У случају цурења на кућној инсталацији, због хитности интервенције и доступности телефона корисницима 24 сата, потребно је позвати број телефона 4881-105, који је на располагању искључиво за ту врсту пријаве. 

„Напомињемо да, уколико приликом пуњења кућних инсталација за грејање у вашем објекту буде констатовано цурење на њима, неопходно је да санирате уочено цурење и о завршетку радова обавестите Кориснички центар позивом на број телефона 0800-100-021, сваког дана од 6 до 22 часа, саопштено је. 

ЈКП „Новосадска топлана”
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај