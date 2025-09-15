ТОПЛАНА ПОЧИЊЕ ДА ПУНИ КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Обратите пажњу на цурења, јавите се за интервенцију
15.09.2025. 10:30 10:31
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад данас, почиње са пуњењем кућних инсталација у објектима на целокупном систему даљинског грејања града, осим објеката у којима је пријављено цурење на кућним инсталацијама.
У случају цурења на кућној инсталацији, због хитности интервенције и доступности телефона корисницима 24 сата, потребно је позвати број телефона 4881-105, који је на располагању искључиво за ту врсту пријаве.
„Напомињемо да, уколико приликом пуњења кућних инсталација за грејање у вашем објекту буде констатовано цурење на њима, неопходно је да санирате уочено цурење и о завршетку радова обавестите Кориснички центар позивом на број телефона 0800-100-021, сваког дана од 6 до 22 часа, саопштено је.