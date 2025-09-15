ДЕЦИ СА АУТИЗМОМ У ЗРЕЊАНИНУ ПОТРЕБНЕ ПРОСТОРИЈЕ Удружење „Плави круг” покренуло акцију прикупљања новца ПОДРШКА КОЈА ЗНАЧИ ВИШЕ ОД ЗИДА И КРОВА
Удружење за помоћ и подршку особама са аутизмом „Плави круг” из Зрењанина покренуло је акцију прикупљања средстава за обезбеђивање сталног простора за рад удружења, односно места где би деца могла да се осећају сигурно и прихваћено.
Удружење „Плави круг” које окупља око педесет породица, деце и старијих особа са аутизмом, позвало је сва физичка и правна лица да својим донацијама или партнерском сарадњом помогну у остварењу овог циља.
„Наш циљ је да обезбедимо што бољу подршку и квалитет живота особама са аутизмом и њиховим породицама како би водиле што испуњенији и самосталнији живот. Ваша подршка значи више од зида и крова - значи осмех детета и снагу породице која зна да није сама”, поручили су из удружења које кроз ликовне и музичке радионице, трибине и излете пружа деци прилику за развој и дружење, а родитељима драгоцену подршку.
Огњенова мама Лана због њега је тренутно на боловању, али се боји да ће морати дати отказ да би била са њим.
- Стални простор би ми пружио шансу да сачувам своје радно место и да будем са дететом и породицом у сваком смислу – поручила је она.
Нера је самохрана мајка, њен син Алексеј има шест година и потребни су му помоћ и подршка у свему. Овај дечак тренутно похађа развојни вртић.
- Кад сазнамо за дијагнозу аутизма, тачно приметимо у нашем окружењу да смо одбачени од родбине и ужих пријатеља. Зато бисмо волели да добијемо просторије у којима бисмо могли да боравимо ми и наша деца – казала је Нера.
Иванова мајка Соња каже да њен син има 25 година и да је, откако не похађа школу, све време код куће, без икаквих активности и социјализације.
- Њему би пуно значило кад би наше удружење имало свој простор јер би тамо могао поново да се дружи и развија своје вештине. И нама би значило пуно како бисмо могли мало да предахнемо од целодневне бриге о њему. Помозите нам – апеловала је Соња.
Ни Младен, који има 22 године, више није у систему школства, па своје време проводи код куће уз ангажовано лице.
-То што је стално код куће утиче на његову социјализацију. Сматрамо да тај изоловани живот има негативни утицај на њега, па би заједнички простор нашој деци много значио – рекли су Младенови родитељи.
Сви заинтересовани који желе да помогну члановима удружења “Плави круг” могу то да учине уплатом донација на жиро рачун: 200-3548810101009-93.