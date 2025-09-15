few clouds
ДЕ­ЦИ СА АУТИ­ЗМОМ У ЗРЕЊАНИНУ ПОТРЕБНЕ ПРОСТОРИЈЕ Удружење „Пла­ви круг” покренуло акцију прикупљања новца ПОДРШКА КОЈА ЗНАЧИ ВИШЕ ОД ЗИДА И КРОВА

15.09.2025. 09:39 10:11
Пише:
Жељко Балабан
Извор:
Дневник
zrenjanin
Фото: Илустрација/ Canva / Дневник

Удру­же­ње за по­моћ и по­др­шку осо­ба­ма са аути­змом „Пла­ви круг” из Зре­ња­ни­на по­кре­ну­ло је ак­ци­ју при­ку­пља­ња сред­ста­ва за обез­бе­ђи­ва­ње стал­ног про­сто­ра за рад удру­же­ња, од­но­сно ме­ста где би де­ца мо­гла да се осе­ћа­ју си­гур­но и при­хва­ће­но.

Удру­же­ње „Пла­ви круг” ко­је оку­пља око пе­де­сет по­ро­ди­ца, де­це и ста­ри­јих осо­ба са аути­змом,  по­зва­ло је сва фи­зич­ка и прав­на ли­ца да сво­јим до­на­ци­ја­ма или парт­нер­ском са­рад­њом по­мог­ну у оства­ре­њу овог ци­ља.

„Наш циљ је да обез­бе­ди­мо што бо­љу по­др­шку и ква­ли­тет жи­во­та осо­ба­ма са аути­змом и њи­хо­вим по­ро­ди­ца­ма ка­ко би во­ди­ле што ис­пу­ње­ни­ји и са­мо­стал­ни­ји жи­вот. Ва­ша по­др­шка зна­чи ви­ше од зи­да и кро­ва - зна­чи осмех де­те­та и сна­гу по­ро­ди­це ко­ја зна да ни­је са­ма”, по­ру­чи­ли су из удру­же­ња ко­је кроз ли­ков­не и му­зич­ке ра­ди­о­ни­це, три­би­не и из­ле­те пру­жа де­ци при­ли­ку за раз­вој и дру­же­ње, а ро­ди­те­љи­ма дра­го­це­ну по­др­шку.

круг
Фото: Pixabay.com

Ог­ње­но­ва ма­ма Ла­на због ње­га је тре­нут­но на бо­ло­ва­њу, али се бо­ји да ће мо­ра­ти да­ти от­каз да би би­ла са њим.

- Стал­ни про­стор би ми пру­жио шан­су да са­чу­вам сво­је рад­но ме­сто и да бу­дем са де­те­том и по­ро­ди­цом у сва­ком сми­слу – по­ру­чи­ла је она.

Не­ра је са­мо­хра­на мај­ка, њен син Алек­сеј има шест го­ди­на и по­треб­ни су му по­моћ и по­др­шка у све­му. Овај де­чак тре­нут­но по­ха­ђа раз­вој­ни вр­тић. 

- Кад са­зна­мо за ди­јаг­но­зу аути­зма, тач­но при­ме­ти­мо у на­шем окру­же­њу да смо од­ба­че­ни од род­би­не и ужих при­ја­те­ља. За­то би­смо во­ле­ли да до­би­је­мо про­сто­ри­је у ко­ји­ма би­смо мо­гли да бо­ра­ви­мо ми и на­ша де­ца – ка­за­ла је Не­ра.

zr
Фото: Илустрација/ Canva / Dnevnik

Ива­но­ва мај­ка Со­ња ка­же да њен син има 25 го­ди­на и да је, от­ка­ко не по­ха­ђа шко­лу, све вре­ме код ку­ће, без ика­квих ак­тив­но­сти и со­ци­ја­ли­за­ци­је. 

- Ње­му би пу­но зна­чи­ло кад би на­ше удру­же­ње има­ло свој про­стор јер би та­мо мо­гао по­но­во да се дру­жи и раз­ви­ја сво­је ве­шти­не. И на­ма би зна­чи­ло пу­но ка­ко би­смо мо­гли ма­ло да пре­дах­не­мо од це­ло­днев­не бри­ге о ње­му. По­мо­зи­те нам – апе­ло­ва­ла је Со­ња.

Ни Мла­ден, ко­ји има 22 го­ди­не, ви­ше ни­је у си­сте­му школ­ства, па сво­је вре­ме про­во­ди код ку­ће уз ан­га­жо­ва­но ли­це. 

-То што је стал­но код ку­ће ути­че на ње­го­ву со­ци­ја­ли­за­ци­ју. Сма­тра­мо да тај изо­ло­ва­ни жи­вот има не­га­тив­ни ути­цај на ње­га, па би за­јед­нич­ки про­стор на­шој де­ци мно­го зна­чио – ре­кли су Мла­де­но­ви ро­ди­те­љи. 

aut
Фото: Илустрација/ Canva

Сви за­ин­те­ре­со­ва­ни ко­ји же­ле да по­мог­ну чла­но­ви­ма удру­же­ња “Пла­ви круг” мо­гу то да учи­не упла­том до­на­ци­ја на жи­ро ра­чун: 200-3548810101009-93.

аутизам Зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Жељко Балабан
Војводина Банат
