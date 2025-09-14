ШРУДЕР МВП ЕВРОБАСКЕТА: Ово је идеална петорка
14.09.2025.
Након победе Немачке над Турском у финалу Еврпског првенства у Риги одређена је идеална постава.
За најкориснијег играча изабран је Денис Шрудер, који је имао кључну улогу у преокрету „панцера“ у неизвесној завршници борбе за злато. Шрудер је одлучио финале са шест везаних поена у финишу, али је играч финала његов саиграч Исак Бонга.
У идеалном тиму су још његов саиграч Франц Вагнер, те Турчин Алперун Шенгун, предводник Грчке која је освојила бронзу Јанис Адетокумбо и Словенац Лука Дончић.
