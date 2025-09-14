overcast clouds
ШРУДЕР МВП ЕВРОБАСКЕТА: Ово је идеална петорка

14.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИБА

Након победе Немачке над Турском у финалу Еврпског првенства у Риги одређена је идеална постава.

За најкориснијег играча изабран је Денис Шрудер, који је имао кључну улогу у преокрету „панцера“ у неизвесној завршници борбе за злато. Шрудер је одлучио финале са шест везаних поена у финишу, али је играч финала његов саиграч Исак Бонга.

У идеалном тиму су још његов саиграч Франц Вагнер, те Турчин Алперун Шенгун, предводник Грчке која је освојила бронзу Јанис Адетокумбо и Словенац Лука Дончић. 

Евробаскет
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
