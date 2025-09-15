few clouds
20°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕПТЕМБАР ФЕСТ ОДРЖАН У НОВОЈ ПАЗОВИ Најбољи извођачки ансамбли из Србије одушевили публику

15.09.2025. 10:23 10:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
фолклор
Фото: Илустрација/ Canva

Септембар Фест у Новој Пазови овог викенда одржан је по шести пут.

Фестивал фолклора окупио је најбоље извођачке ансамбле из Србије.

На простору испред основне школе су пред бројном публиком наступили  АКУД "Соња Маринковић" из Новог Сада, потом ЦЗНТК "Абрашевић" из Крагујевца, КУД "Дуле Милосављевић Желе" из Чачка и два новопазовачка ансамбла - КУД "Младост" и "Свети Сава".

Фестивал је отворила Анђелка Мали, председница Управног одбора Савеза аматера општине Стара Пазова, а концерт су завршили гости из Чачка, којима је ово било прво гостовање у Новој Пазови.

Организатор Феста је ОКУД Свети Сава уз подршку Општине Стара Пазова.

 

стара пазова
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај