СЕПТЕМБАР ФЕСТ ОДРЖАН У НОВОЈ ПАЗОВИ Најбољи извођачки ансамбли из Србије одушевили публику
15.09.2025. 10:23 10:29
Коментари (0)
Септембар Фест у Новој Пазови овог викенда одржан је по шести пут.
Фестивал фолклора окупио је најбоље извођачке ансамбле из Србије.
На простору испред основне школе су пред бројном публиком наступили АКУД "Соња Маринковић" из Новог Сада, потом ЦЗНТК "Абрашевић" из Крагујевца, КУД "Дуле Милосављевић Желе" из Чачка и два новопазовачка ансамбла - КУД "Младост" и "Свети Сава".
Фестивал је отворила Анђелка Мали, председница Управног одбора Савеза аматера општине Стара Пазова, а концерт су завршили гости из Чачка, којима је ово било прво гостовање у Новој Пазови.
Организатор Феста је ОКУД Свети Сава уз подршку Општине Стара Пазова.