ОДРЖАН VII ФЕСТИВАЛ МАЂАРСКЕ КУХИЊЕ ПОД ПЛАТАНИМА Врбас уживао у специјалитетима мађарске кухиње
Врбас и Културно-уметничко друштво „Сирмаи Карољ“ били су у суботу домаћини VII Фестивала мађарске кухиње под платанима, традиционалне манифестације посвећене промоцији мађарских националних јела, али и очувању културних и других наслеђа заједнице која је дала пун допринос развоју Врбаса и Војводине.
Бројни посетиоци парка у центру града имали су могућност да уживају у укусима гулаша, лангоша, традицоналних старинских колача, слано-слатке зимнице и других специјалитета. Поред тога могли су да присуствују изложбама рукотворина и богатом културном програму.
„Врбас је град у ком сложно живе 22 нације, и ми у међусобној љубави и уважавању славимо наше заједничке традиције. Јесен је у Врбасу период када са радошћу прослављамо обиље којим нас је нахранила питома и плодна војвођанска равница. И овај фестивал представља билборд нашег заједништва. Нашег заједничког културног наслеђа, нашег врбаског домаћинства и гостољубивости. И зато општина Врбас јесте и остаће поуздан партнер ове манифестације и у будућности. И какав би то Фестивал мађарске кухиње био без лангоша и гулаша, без многих других ђаконија, које наше комшије и суграђани праве са толико вештине и љубави, и који су данас, за све нас, приредили праву гозбу и празник укуса“, рекао је за vrbas.net након отварања Фестивала Милан Глушац, председник општине Врбас.
Обраћајући се присутнима он је истакао да је „Фестивал мађарске кухиње под платанима веома важна манифестација, која промовише дух заједништва у општини Врбас и унапређује туристичку понуду“.
VII Фестивалу мађарске кухиње под платанима присуствовали су и Акош Хајверт, члан Извршног одбора Мађарског националног савета задушен за културу, и Каролина Хуђик, покрајинска посланица СВМ у Скупштини АП Војводине.
Ливиа Боганч Андријашевић, председница КУД „Сирмаи Карољ“, истакла је да манифестација коју друштво припрема са посебном енергијом, расте из године у годину, окупља све већи број учесника, излагача и посетилаца, те целокупну слику Врбаса чини лепшом и богатијом.
„За нас овај догађај није само прилика да уживамо у укусним јелима и разноврсном културном програму, већ и да овде, где смо у мањини, сачувамо наше обичаје, идентитет и заједништво. Посебну захвалност дугујемо општини Врбас, покрајинским и мађарским званичницима, као и Савету мађарске националне заједнице, јер нам ова подршка даје снагу да наставимо рад“, рекла је Ливиа Боганч Андријашевић.