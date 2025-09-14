heavy intensity rain
23°C
14.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДРЖАН VII ФЕСТИВАЛ МАЂАРСКЕ КУХИЊЕ ПОД ПЛАТАНИМА Врбас уживао у специјалитетима мађарске кухиње

14.09.2025. 17:11 17:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Промо

Врбас и Културно-уметничко друштво „Сирмаи Карољ“ били су у суботу домаћини VII Фестивала мађарске кухиње под платанима, традиционалне манифестације посвећене промоцији мађарских националних јела, али и очувању културних и других наслеђа заједнице која је дала пун допринос развоју Врбаса и Војводине.

Бројни посетиоци парка у центру града имали су могућност да уживају у укусима гулаша, лангоша, традицоналних старинских колача, слано-слатке зимнице и других специјалитета. Поред тога могли су да присуствују изложбама рукотворина и богатом културном програму.

„Врбас је град у ком сложно живе 22 нације, и ми у међусобној љубави и уважавању славимо наше заједничке традиције. Јесен је у Врбасу период када са радошћу прослављамо обиље којим нас је нахранила питома и плодна војвођанска равница. И овај фестивал представља билборд нашег заједништва. Нашег заједничког културног наслеђа, нашег врбаског домаћинства и гостољубивости. И зато општина Врбас јесте и остаће поуздан партнер ове манифестације и у будућности. И какав би то Фестивал мађарске кухиње био без лангоша и гулаша, без многих других ђаконија, које наше комшије и суграђани праве са толико вештине и љубави, и који су данас, за све нас, приредили праву гозбу и празник укуса“, рекао је за vrbas.net након отварања Фестивала Милан Глушац, председник општине Врбас.

2
Фото: Промо

Обраћајући се присутнима он је истакао да је „Фестивал мађарске кухиње под платанима веома важна манифестација, која промовише дух заједништва у општини Врбас и унапређује туристичку понуду“.

VII Фестивалу мађарске кухиње под платанима присуствовали су и Акош Хајверт, члан Извршног одбора Мађарског националног савета задушен за културу, и Каролина Хуђик, покрајинска посланица СВМ у Скупштини АП Војводине. 

Ливиа Боганч Андријашевић, председница КУД „Сирмаи Карољ“, истакла је да манифестација коју друштво припрема са посебном енергијом, расте из године у годину, окупља све већи број учесника, излагача и посетилаца, те целокупну слику Врбаса чини лепшом и богатијом.

2
Фото: Промо

„За нас овај догађај није само прилика да уживамо у укусним јелима и разноврсном културном програму, већ и да овде, где смо у мањини, сачувамо наше обичаје, идентитет и заједништво. Посебну захвалност дугујемо општини Врбас, покрајинским и мађарским званичницима, као и Савету мађарске националне заједнице, јер нам ова подршка даје снагу да наставимо рад“, рекла је Ливиа Боганч Андријашевић. 

 

Врбас мађари
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај