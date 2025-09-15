few clouds
ЗБОГ ИЗГРАДЊЕ ВРЕЛОВОДА И ВРЕЛОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА Забрана саобраћаја у Сомборској улици

15.09.2025. 08:46 08:49
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник, илустрација

Изградња магистралног вреловода и вреловодних прикључака у Сомборској улици и на Булевару патријарха Павла почиње данас, због чега ће бити измењен режим саобраћаја.

Радови ће се, како је најављено, одвијати у фазама и то најпре у Сомборској улици наспрам кућних бројева 1-11, тако да та улица постаје „слепа”, а саобраћај забрањен у зони радова и неће бити дозвољено скретање са Булевара патријарха Павла. Планирани рок за завршетак прве фазе радова је 15. октобар.

У ЈКП „Новосадска топлана” објашњавају да радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне, те моле грађане да имају стрпљења и разумевања.

вреловодни прикључак забрана саобраћаја
Нови Сад
