ПОСЛЕ ПОБЕДЕ КАБЕЛА У БЕОГРАДУ: Бодови за самопоуздање
Фудбалери Кабела уписали три веома важна бода, која су их макар за кратко лансирала у средину табеле Прве лиге Србије.
Новосађани су са играчем мање савладали Ушће са 1:0 голом центарфора Вука Бошкана.
Тренутак одлуке десио се у 59. минуту када је на одлично убачену лопту из корнера налетео Вук Бошкан и мајсторски је послао у угао гола.
-Иза нас је изузетно тешка и исцрпљујућа утакмица. Није нам било лако да одржимо фокус до краја, али наш мотив је дошао до изражаја. Имали смо играла мање 80. минута и самим тим је победа још слађа. Знали смо да можемо до бодова стрпљиво смо чекали шансу и ово је права тимска победа - рекао је Бошкан.
Нажалост у раној фази утакмице након чеоног скока сударили су се Кабелов Марко Павић и офанзивац домаћих Милош Бакић. Епилог је да је Павић добио директан црвени картон због груног старта, а Бакић је извукао дебљи крај и повредио вилицу.
У наредном, 17. колу Прве лиге Србије чета Душана Бајића дочекује Графичар.