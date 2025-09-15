„ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК” НА ШТРАНДУ Акција посвећена Марку Ковачевићу
15.09.2025. 08:42 08:46
„Хуманитарни понедељак” на Штранду овог пута биће намењен суграђанину Марку Ковачевићу.
Улазак на плажу данас се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца. Кутије у које је могуће приложити новац биће постављене од 8 до 19 часова уз капије Штранда.
Марко Ковачевић рођен је 2001. године, а пролетос му је установљен тумор (Neoplasma malignum testis) који је оперисан. Новчана помоћ потребна је ради даљих терапија и набавке лекова, суплемената и осталих медицинских помагала ради лечења и побољшања квалитета живота.
У претходној акцији, за Александра Габрића прикупљено је укупно 84.610 динара.