„ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК” НА ШТРАНДУ Акција посвећена Марку Ковачевићу

15.09.2025. 08:42 08:46
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
а
Фото: Дневник

„Хуманитарни понедељак” на Штранду овог пута биће намењен суграђанину Марку Ковачевићу.

Улазак на плажу данас се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца. Кутије у које је могуће приложити новац биће постављене од 8 до 19 часова уз капије Штранда.

Марко Ковачевић рођен је 2001. године, а пролетос му је установљен тумор (Neoplasma malignum testis) који је оперисан. Новчана помоћ потребна је ради даљих терапија и набавке лекова, суплемената и осталих медицинских помагала ради лечења и побољшања квалитета живота.

У претходној акцији, за Александра Габрића прикупљено је укупно 84.610 динара.

