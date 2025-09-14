ПЕТАРДА ЦРНО-БЕЛИХ У СУБОТИЦИ: Вечити дерби чекају на врху табеле
14.09.2025. 21:29 21:31
Коментари (0)
Фудбалери Партизана савладали су Спартак у Суботици резултатом 5:2 у утакмици осмог кола Суперлиге Србије.
Стрелци за црно-беле били су Никола Симић у 21, Јован Милошевић у 37, Марио Јурчевић у 64, Милан Вукотић у 70. и Андреј Костић у 90. минуту.
За домаћина су погађали Стефан Томовић у 69. из пенала и Кваку Бонсу Осеи у 78. минуту.
Партизан у следећем колу дочекује Црвену звезду и то као лидер, са бодом више и утакмицом више.
<
Пласман обезедио Sofascore