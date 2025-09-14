overcast clouds
ПЕТАРДА ЦРНО-БЕЛИХ У СУБОТИЦИ: Вечити дерби чекају на врху табеле

14.09.2025. 21:29 21:31
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана савладали су Спартак у Суботици резултатом 5:2 у утакмици осмог кола Суперлиге Србије.

Стрелци за црно-беле били су Никола Симић у 21, Јован Милошевић у 37, Марио Јурчевић у 64, Милан Вукотић у 70. и Андреј Костић у 90. минуту.

За домаћина су погађали Стефан Томовић у 69. из пенала и Кваку Бонсу Осеи у 78. минуту.

Партизан у следећем колу дочекује Црвену звезду и то као лидер, са бодом више и утакмицом више.

Спорт Фудбал
