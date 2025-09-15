НОВА СТОМАТОЛОШКА СТОЛИЦА У ДОМУ ЗДРАВЉА АДА Замењена опрема која је стара више од 30 година
15.09.2025. 11:06 11:33
Коментари (0)
Стоматолошка ординација Дома здравља у Ади добила је нову столицу, захваљујући доброј сарадњи са Покрајинским секретаријатом за здравство и успешном учешћу на конкурсу од фебруара ове године.
Овом набавком коначно је и у ординацији за одрасле замењена опрема стара више од 30 година.
Нова столица у потпуности одговара савременим здравственим и ергономским захтевима, а вредност пројекта износи 3.400.000 динара.