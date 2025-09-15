clear sky
22°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВА СТОМАТОЛОШКА СТОЛИЦА У ДОМУ ЗДРАВЉА АДА Замењена опрема која је стара више од 30 година

15.09.2025. 11:06 11:33
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ада
Фото: Општина Ада

Сто­ма­то­ло­шка ор­ди­на­ци­ја До­ма здра­вља у Ади до­би­ла је но­ву сто­ли­цу, за­хва­љу­ју­ћи до­број са­рад­њи са По­кра­јин­ским се­кре­та­ри­ја­том за здрав­ство и успе­шном уче­шћу на кон­кур­су од фе­бру­а­ра ове го­ди­не.

Овом на­бав­ком ко­нач­но је и у ор­ди­на­ци­ји за од­ра­сле за­ме­ње­на опре­ма ста­ра ви­ше од 30  го­ди­на. 

Но­ва сто­ли­ца у пот­пу­но­сти од­го­ва­ра са­вре­ме­ним здрав­стве­ним и ер­го­ном­ским зах­те­ви­ма, а вред­ност про­јек­та из­но­си 3.400.000 ди­на­ра.

ада
Фото: Општина Ада
ада
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај