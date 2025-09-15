Искључења струје за уторак, 16. септембар
15.09.2025. 11:25 11:26
Због одржавања мреже, струју у уторак неће имати:
НОВИ САД: Део Улице Марије Бурсаћ од 08:30 до 12:30
Максима Горког 3-13, 6б, 6ц, 8, 8а, 8б, 8ц; Радничка 10, 10а,12, 14, 17, 19; Стражиловска 21-29, Музичка школа од 09:00 до 10:00
Војводе Бојовића 12; Војводе Шупљикца 2,6,8 од 09:00 до 10:00
ПЕТРОВАРАДИН: Динка Шимуновића 2-32е; 1-27е; Крушедолска 7-9; Мажуранићева 66-100, 59-99; Рачког 2-40 , 1-31; Прерадовићева 108 Универекспорт, 110; Медулићева 2-4 , 1,3,13; Семафор од 09:30 до 10:30