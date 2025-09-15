clear sky
ПРОЈЕКАТ ИНКЛУЗИВНИ ХОРИЗОНТИ У ШИДУ Нова услуга за младе са сметњама у развоју

Ивана Бакмаз
Дневник
Фото: Општина Шид

Да­нас у Ши­ду по­чи­ње ре­а­ли­за­ци­ја ино­ва­тив­не ин­те­гри­са­не услу­ге за де­цу и мла­де са смет­ња­ма у раз­во­ју.

Уста­но­ве и ин­сти­ту­ци­је оп­шти­не Шид ра­ди­ће за­јед­нич­ким сна­га­ма, ста­вља­ју­ћи де­ци и мла­ди­ма сво­је ре­сур­се на рас­по­ла­га­ње ка­ко би њи­хо­ве ра­ди­о­ни­це и вре­ме упот­пу­ни­ли ра­зно­вр­сним еду­ка­тив­ним и кре­а­тив­ним са­др­жа­јем.  

Реч је о про­јек­ту „Ин­клу­зив­ни хо­ри­зон­ти”, у окви­ру ко­јег је не­дав­но одр­жа­на тре­ћа мо­ни­то­ринг по­се­та. Са­стан­ку су при­су­ство­ва­ле пред­став­ни­це Стал­не кон­фе­рен­ци­је гра­до­ва и оп­шти­на, парт­нер­ских ор­га­ни­за­ци­ја и пред­став­ни­ци ове оп­шти­не. Том при­ли­ком, пред­сед­ник оп­шти­не Шид, Зо­ран Се­ме­но­вић уру­чио је тех­нич­ку опре­му парт­не­ри­ма на про­јек­ту - Дру­штву за по­моћ МНРО Шид, Цр­ве­ном кр­сту Шид, Цен­тру за со­ци­јал­ни рад Шид и ме­наџ­мен­ту про­јек­та. 

Ко­ри­сни­ци­ма услу­ге ће, осим пла­ни­ра­них про­јект­них ак­тив­но­сти, би­ти обез­бе­ђен при­бор за рад, ди­дак­тич­ки ма­те­ри­јал, пре­воз, као и то­пли оброк, чи­ме се до­дат­но уна­пре­ђу­је по­др­шка њи­хо­вим по­ро­ди­ца­ма.

