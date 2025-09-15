ПРОЈЕКАТ ИНКЛУЗИВНИ ХОРИЗОНТИ У ШИДУ Нова услуга за младе са сметњама у развоју
Данас у Шиду почиње реализација иновативне интегрисане услуге за децу и младе са сметњама у развоју.
Установе и институције општине Шид радиће заједничким снагама, стављајући деци и младима своје ресурсе на располагање како би њихове радионице и време употпунили разноврсним едукативним и креативним садржајем.
Реч је о пројекту „Инклузивни хоризонти”, у оквиру којег је недавно одржана трећа мониторинг посета. Састанку су присуствовале представнице Сталне конференције градова и општина, партнерских организација и представници ове општине. Том приликом, председник општине Шид, Зоран Семеновић уручио је техничку опрему партнерима на пројекту - Друштву за помоћ МНРО Шид, Црвеном крсту Шид, Центру за социјални рад Шид и менаџменту пројекта.
Корисницима услуге ће, осим планираних пројектних активности, бити обезбеђен прибор за рад, дидактички материјал, превоз, као и топли оброк, чиме се додатно унапређује подршка њиховим породицама.