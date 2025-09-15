clear sky
МЕСО ПОСКУПЕЛО СКОРО ЗА ЧЕТВРТИНУ Грађани све теже до важне животне намирнице

15.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
biznis.telegraf.rs
Цене меса у Хрватској настављају да расту, а најновији подаци Државног завода за статистику показују да је скок у протеклих годину дана био драстичан, посебно када су у питању говедина и телетина.

У раздобљу од јула 2024. до јула 2025. године, потрошачке цене меса укупно су порасле за 8,4 одсто, што је готово двоструко више у односу на шест месеци раније, када је годишња стопа раста износила 4,3 одсто.

Међутим, највећи терет осетио се у новчаницима купаца који су куповали говедину и телетину. Цене ових врста меса поскочиле су за чак 22,4 одсто у истом периоду, што је шест пута више од раста забележеног годину дана раније. 

Нису заобиђени ни други производи. Друго највеће поскупљење забележено је код јагњетине и козлетине, чије су цене порасле за 11 одсто. На другом крају листе с најнижим растом налазе се свињетина, с растом од један одсто, и месо живине, које је поскупело за 5,5 одсто. 

(Telegraf Biznis/SeeBiz)

